Не ходити в аптеку зі списком: як пацієнту вимагати безкоштовні ліки в стаціонарі

Кожен четвертий пацієнт в Україні відмовлявся лягати в лікарню через брак коштів на лікування

За даними дослідження "Індекс Здоров’я. Україна", у 2017-му кожен пацієнт під час лікування у стаціонарі витратив у середньому 2,468 грн. Ця сума становила близько 52,5% доходу сім’ї і була для родини значним фінансовим тягарем.

Дослідження також показало, що кожен четвертий пацієнт взагалі відмовлявся лягати в лікарню через брак коштів на лікування. Близько 60% опитаних сказали, що мали проблеми з оплатою ліків у стаціонарі.

Нещодавно з'явився гарантований державою список ліків, які мають зменшити фінансовий тягар на лікування у стаціонарі і зробити ці ліки більш доступними.

Маємо право вимагати ліки зі списку безкоштовно

Нещодавно на своїй сторінці в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що тепер в Україні з'явилася можливість отримувати ряд ліків в стаціонарі безкоштовно.

"Чи ви та ваші близькі знаєте, що не повинні платити за всі ліки, які вам виписують під час лікування на стаціонарі? В країні діє Національний перелік лікарських засобів - список ліків, які лікарні мають закуповувати обов'язково. До Нацпереліку входить обмежена кількість препаратів - а саме 427 діючих речовин від найбільш поширених хвороб та станів. Це зроблено для того, щоб у лікарнях завжди були ліки, яких найчастіше потребують українці - у повному обсязі та до кінця курсу лікування", - написала Уляна Супрун.

Фото: Як дізнатися, чи є потрібні вам ліки у Нацпереліку (moz.gov.ua)

Недавно у МОЗ презентували також мобільний додаток, який має назву "Ліки Контроль". Він допомагатиме пацієнтам перевірити, чи є в тій чи іншій лікарні України в наявності ліки, які гарантовані державою безкоштовно.

Крім того, додаток допомагає дізнатися усі подробиці про потрібні ліки одразу біля аптечного віконця чи в кабінеті лікаря.

Також у додатку можна будь-коли перевірити, чи входять необхідні людині препарати у програму "Доступні ліки". У додатку також можна знайти дешевші, але не менш ефективні аналоги препаратів, прочитати офіційні інструкції і оцінити ліки візуально, захистивши себе від підробки.

Куди скаржитись, якщо у лікарні відмовились надавати препарат?

Заступник в.о. міністра Роман Ілик запевнив, що кожен лікар у лікарні знає, що саме є у короткому списку ліків, якими він зможе лікувати пацієнта, і людина має повне право вимагати від лікарні забезпечити її ліками зі списку безкоштовно.

Якщо пацієнту відмовили надати такі ліки, то він має право поскаржитись на це у і в лікарню, і у МОЗ.

Фото: Найближчим часом закінчують підготовку електронної скарги на випадок, якщо пацієнт не отримав у лікарні ліки, що входять в Нацперелік (pixabay.com)

"Наша підтримка впровадження Нацпереліку буде тривати: зокрема, плануємо найближчим часом закінчити розробку автоматизованої електронної скарги в разі, якщо пацієнт не отримав у лікарні ліки, що входять в Нацперелік. Ця скарга буде адресуватися головному лікарю закладу та місцевому департаменту охорони здоров’я з копією на МОЗ, і дозволить з мінімумом зусиль захистити своє право на безоплатне лікування. Зараз цей зразок скарги можна завантажити на сайті про Нацперелік та Ліки Контроль, а також – у самому додатку, - розповіла Вікторія Тимошевська, директор Програми "Громадське здоров’я" Міжнародного фонду "Відродження".

Коли почнуть отримувати безкоштовні ліки?

Нацперелік затвердили 1 січня 2018 року. В багатьох лікувальних закладах пацієнти вже отримують такі ліки.

Постановою Кабінету Міністрів з 1 вересня Нацперелік затверджений до використання для обов'язкового забезпечення пацієнтів України на госпітальному етапі.

Тому вже через кілька місяців пацієнти відчують на практиці, що такі ліки почали виділяти, запевняють у МОЗ.

Фото: Приблизно за місяць-два пацієнти відчують дію Нацпереліку на практиці (pixabay.com)

"Перш за все, ми грунтувалися на вже готовому переліку ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я - ред.). Ми взяли за основу ліки, які вважаються основними і життєво важливими. Це те, що повинно бути в будь-якій країні при основних захворюваннях, в тому числі - і при соціально значущих, - коментує для Styler Олександра Олещук, голова Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів.

За її словами, змінюється філософія отримання пацієнтами ліків: якщо раніше ніхто практично не гарантував певного списку препаратів, які можуть отримати в лікарнях, то тепер такі гарантії є.

"Так, звичайно, є випадки, коли безкоштовно пацієнту в стаціонарі можуть надати якийсь один препарат, а у пацієнта на нього алергія. Але це не означає, що всій Україні такий препарат не підходить. Є процедура, коли в регіонах можна закуповувати деякі ліки паралельно, тому введення гарантованого списку препаратів інші закупівлі жодним чином не обмежує", - додає вона.

Відео: Що ви не знали про Уляну Супрун (video.rbc.ua)

Нагадаємо, в Україні вже більше 9 млн осіб підписали декларації з лікарями.