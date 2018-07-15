Как избежать травм на детских площадках: рекомендации от Уляны Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун рассказала о первых симптомах сотрясения мозга

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун дала рекомендации родителям о том, как уберечь детей от травм на детских площадках и быстро распознать сотрясение мозга. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам и. о. министра, первым делом нужно обратить на игровые конструкции, которые находятся на площадке.

"Сколько бы лет не было ребенку следите, чтобы он пользовалась игровыми конструкциями только по возрасту и по назначению - это первое правило безопасности. Старайтесь выбирать те площадки, где есть мягкое покрытие (песок, искусственный газон, специальная стружка и т.п.). Обязательно осматривайте состояние конструкций и качелей, чтобы удостовериться, что нет опасных повреждений, отломанных деталей. Убедитесь, что защитные опоры, перила и соответствующие конструкции надежно прикреплены и ребенок не может упасть, например, с качели. Также осмотрите территорию и убедитесь, что нет предметов, за которые ребенок может споткнуться во время игры - больших камней, веток", - написала Супрун.

Она отметила, что чаще всего дети получают на площадках черепно-мозговые травмы, переломы и повреждения внутренних органов.

"Сотрясение головного мозга является наиболее распространенным типом травмы в этой категории. Как правило, симптомы сотрясения появляются сразу после травмы. Однако, иногда некоторые симптомы могут развиваться только через несколько часов или даже дней. Поэтому родителям следует наблюдать за состоянием ребенка и любыми изменениями в течение нескольких дней после получения им травмы", - отметила и. о. министра.

Уляна Супрун сообщила, какие симптомы свидетельствуют о том, что у ребенка сотрясение мозга.

"1. Ребенок выглядит озадаченным или рассеянным.

2. Ребенок не помнит правила игры, путается или не уверен в том, в какую игру играл, кто его противник, какой счет и тому подобное.

3. Ребенок неуверенно или неумело двигается.

4. Ребенок медленно отвечает на вопросы.

5. Ребенок потерял сознание.

6. У ребенка наблюдаются беспричинные смены настроения, поведения.

7. Ребенок не может вспомнить, что произошло до или после падения, или удара", - перечислила Уляна Супрун и сообщила, что при обнаружение таких симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

"Если ребенок жалуется на них, необходимо сразу обратиться к врачу и он решит, какая нужна помощь. Заниматься самолечением очень опасно. Однако, как бы безопасно не было ребенку дома за компьютером и с кучей игрушек, это никогда не заменит игру на улице. Поэтому гуляйте на здоровье, но и будьте осмотрительными!", - написала и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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