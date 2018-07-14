"Забудьте про масло, мочу и спирт": Супрун рассказала, что нужно делать при солнечных ожогах

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И. о. министра здравоохранения отметила, что для лечения УФ-ожогов необходимо использовать только водорастворимые препараты

Исполняющая обязанности міністра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook рассказала, как правильно бороться с ожогами, а также предостеречь кожу от чрезмерного воздействия ультрафиолета при загорании. В своей публикации она подробно описала план действий на случай солнечного ожога.

Вместе с врачом-комбустиологом Вячеславом Назаренко Супрун составила последовательный план действий на случай ожога в независимости от его сложности. Эти советы должны стать первичной помощью пострадавшему в борьбе за здоровье собственной кожи.

Во-первых, отмечает Супрун, нужно сначала перевести пострадавшего в прохладное место, охладить ожоговые участки водой или приложить на 5 – 10 минут пузырь со льдом или другой холодный предмет. Во-вторых, при наличии ожогов большой площади можно принять обезболивающие препараты (парацетамол, ибупрофен, нимесулид).

При наличии симптомов перегрева необходимо смочить кожу холодной водой, положить на крупные сосуды (шея, бедра - паховые складки) пузырь со льдом, завернутый в чистую ткань или холодные компрессы.

"Дальше поврежденную кожу можно обработать водорастворимыми (!) препаратами - это тримистин, пантестин, мирамистин. Не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами. Есть ошибочное мнение, что ожог следует сразу обработать дексапантенолом, однако в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге его нет. Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата и нарушает теплообмен, усиливает отек тканей, что в свою очередь ухудшает состояние пострадавшего", — пишет и. о. министра здравоохранения.

Также она добавила, что при образовании пузырей следует наложить повязки из стерильных бинтов с неспиртовими антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октентисепт) и водорастворимыми мазями. Появление волдырей и усиление боли возможны на 2-4 сутки. При образовании больших и/или множественных волдырей более чем 1 см в диаметре следует обратиться в медицинское учреждение.

Особенно важно пить много жидкости, так как она способствует быстрому обновлению клеток кожи. Интересно что мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами можно только с 5 суток после получения солнечных ожогов.

"Помните! Активнее всего солнечное облучение наблюдается с 12:00 до 16:00 часов. Поэтому в этот время пребывания на открытом солнце не рекомендуется. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать рану средствами на жирной основе (масло, масло), мази на жирной основе в первые 2-3 суток, жиром (гусиным, свиным, барсучьим); яичным желтком; мочой; спиртовыми растворами, а также растворами с красителями; зубной пастой", — добавила Супрун.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о полезности практики очищения организма от токсинов или шлаков.

Видео: (video.rbc.ua)