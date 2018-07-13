"Коммерческий проект": Супрун развеяла мифы о практике очищения организма от токсинов или шлаков

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна дала ценные советы любителям очищения организма от шлаков и токсинов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о полезности практики очищения организма от токсинов или шлаков, что получила название детоксикация. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что желание быть здоровым, красивым и стройным, конечно, хорошее, однако не должно затмевать здравый смысл.

"Как пример, экстремальные диеты, которые предусматривают длительное голодание на воде, соках, смузи или травяных отварах или же ограниченное употребление овощей. До специального питания также советуют добавлять процедуры для "освобождения" кишечника от шлаков, которые якобы откладываются там в течение жизни и загрязняют наш организм", - говорит и.о. министра.

По ее словам, существование шлаков в организме и определение их количества почти невозможно. Ни один врач или специальное лабораторное исследование не смогут определить уровень "зашлакированности" организма.

Супрун отметила, что в организме работают естественные выделительные системы - печень, почки, желудочно-кишечный тракт и даже кожа. Если человека нет нарушения функции этих органов или систем, они прекрасно справляются со своей работой и выводят из организма все лишнее.

Глава Минздрава считает, что нет необходимости принимать столь радикальные меры и устраивать стресс своему организму.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images

"Сегодня не существует крупных и авторитетных исследований, которые доказывают эффективность употребления детокс-продуктов и диет для потери веса или избавление от шлаков. Более того, некоторые ученые считают детоксикацию большим коммерческим проектом", - обратила внимание украинцев Уляна.

По ее словам, довольно много людей действительно утверждают, что чувствуют себя лучше после детоксикации. И. о. министра объяснила этот факт. Во время таких чисток человек действительно может потерять вес и почувствовать облегчение. Это происходит путем уменьшения количества потребляемых калорий на день и отказа от обработанных пищевых продуктов, которые имеют в составе твердые жиры и сахар.

"Кроме того организм теряет воду, что способствует похудению, зато повышает риски появления обезвоживания. После окончания диеты, когда вы вернетесь к обычному питанию, существует высокая вероятность, что вес быстро вернется", - сказала Уляна и предупредила, что такие эксперименты могут быть опасными для здоровья.

Фото: pixabay.com

Ведь резкое уменьшение количества калорий в рационе, которые обычно предусматривают разгрузочные диеты, может привести к появлению ощущения крайней усталости и раздражения, головной боли или проблем с желудочно-кишечным трактом.

"Очищающая диета может иметь положительный эффект в случае, если вы стремитесь изменить свои пищевые привычки в целом. Однако она должна проходить под наблюдением врача! Помните, что отказ от курения и употребления алкоголя, постоянная физическая активность и сбалансированное питание - это лучшая "детоксикация" для вашего организма", - подытожила она.

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