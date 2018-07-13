"Комерційний проект": Супрун розвіяла міфи про практику очищення організму від токсинів чи шлаків

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна дала цінні поради любителям очищення організму від шлаків і токсинів

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвіяла міф про корисність практики очищення організму від токсинів чи шлаків, що отримала назву детоксикація. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун підкреслила, що бажання бути здоровим, красивим та струнким, звісно, хороше, проте не повинно затьмарювати здоровий глузд.

"Як приклад, екстремальні дієти, які передбачають тривале голодування на воді, соках, смузі чи трав’яних відварах або ж обмежене вживання овочів. До спеціального харчування також радять додавати процедури для "звільнення" кишківника від шлаків, які начебто відкладаються там протягом життя та забруднюють наш організм", - говорит в.о. міністра.

За її словами, існування шлаків в організмі та визначення їх кількості майже неможливе. Жоден лікар чи спеціальне лабораторне дослідження не зможуть визначити рівень "зашлакованості" організму.

Супрун відзначила, що в організмі працюють природні видільні системи - печінка, нирки, шлунково-кишковий тракт та навіть шкіра. Якщо людини немає порушення функції цих органів чи систем, вони чудово справляються зі своєю роботою та виводять з організму все зайве.

Глава МОЗ вважає, що немає потреби вживати настільки радикальні заходи та влаштовувати стрес своєму організму.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images

"Сьогодні не існує великих авторитетних досліджень, які доводять ефективність вживання детокс-продуктів та дієт для втрати ваги чи звільнення від шлаків. Більш того, деякі науковці вважають детоксикацію великим комерційним проектом", - звернула увагу українців Уляна.

За її словами, досить багато людей дійсно стверджують, що відчувають себе краще після детоксикації. В. о. міністра пояснила цей факт. Під час таких чисток людина справді може втратити вагу та відчути полегшення. Це відбувається шляхом зменшення кількості спожитих калорій на день та відмови від оброблених харчових продуктів, які мають в складі тверді жири та цукор.

"Крім того організм втрачає воду, що сприяє схудненню, натомість підвищує ризики появи зневоднення. Після закінчення дієти, коли ви повернетесь до звичайного харчування, існує висока ймовірність, що вага швидко повернеться", - сказала Уляна і попередила, що такі експерименти також можуть бути небезпечними для здоров’я.

Фото: pixabay.com

Адже різке зменшення кількості калорій в раціоні, які зазвичай передбачають очищувальні дієти, може призвести до появи відчуття крайньої втоми та роздратування, головного болю або ж проблем зі шлунково-кишковим трактом.

"Очищувальна дієта може мати позитивний ефект у випадку, якщо ви прагнете змінити свої харчові звички в цілому. Проте вона має відбуватись під наглядом лікаря! Пам’ятайте, що відмова від куріння та вживання алкоголю, постійна фізична активність та збалансоване харчування - це найкраща "детоксикація" для вашого організму", - підсумувала вона.

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