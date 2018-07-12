"Мозок потребує підзарядки": Супрун розповіла про важливість сніданків для здоров'я

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун відзначила, що сніданок дозволяє стимулювати пам‘ять, концентрацію уваги та готовність навчатись

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала, чому снідати корисно для здоров'я. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Глава МОЗ вважає, що продуктивний день треба починати зі здорового сніданку.

"Хоч це може здаватись досить простою чи навіть банальною порадою, проте багато дорослих людей нехтують сніданком, хоча знають, що це гарантований шлях до проблем зі здоров‘ям", - відзначила Супрун.

Уляна розповіла українцям, чим шкідливо не снідати:

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

- Вам сильніше хотітиметься їсти нездорову їжу

За її словами, смачний та корисний сніданок впливає на наше відчуття голоду протягом дня. "Тому якщо ви не снідали, існує висока ймовірність, що почуття голоду "змусить" вас запихатися чимось на ходу", - вважає в. о. міністра, додавши, що люди, які пропускають сніданок, більш схильні їсти шкідливу їжу протягом дня, перебрати з калоріями та вживати менше поживних речовин

- Зростають ризики появи жовчнокам‘яної хвороби

Супрун звернула увагу, що досить часто лікарі констатують наявність каменів у жовчному міхурі у молодих людей з нормальною вагою. Після аналізу їх харчових звичок зазвичай виявляється, що вони відмовляються від сніданків та дотримуються безжирових дієт задля схуднення, що і призводить до згущення жовчі.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

- План по боротьбі з зайвою вагою не спрацює

"Пропускати сніданок, якщо ви худнете - не найкраща ідея. Дослідження кажуть, що люди, які зазвичай не снідають, більш схильні набирати зайву вагу через те, що не можуть контролювати відчуття голоду. Звісно, відсутність сніданку може зменшити кількість калорій, спожитих протягом дня. Проте це не є ефективним та безпечним методом схуднення", - розповіла Уляна.

- Без сніданку буде важче думати

"В середньому між вечерею та сніданком проходить 8-12 годин. Тому після пробудження ваш мозок потребує підзарядки, щоб нормально функціонувати. Результати досліджень вказують, що саме поживний сніданок дозволяє стимулювати пам‘ять, концентрацію уваги та готовність навчатись. Особливо, це важливо для дітей та підлітків.

Пам’ятайте, що снідати краще не пізніше ніж через 2 години після пробудження. Тому якщо ви вже давно активні, але ще не снідали - зробіть це прямо зараз!", - підсумувала глава МОЗ.

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