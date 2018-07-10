"Економічно необґрунтовано": Супрун розвінчала міф про використання бахіл

Фото: facebook com lapidusHazan

Супрун зазначила, що у клініках розвинених країн навряд можна побачити людей у бахілах

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про необхідність використання бахіл при вході в лікарню. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Ніколи не розуміла, чому в багатьох українських лікарнях усіх відвідувачів змушують одягати бахіли. Інколи навіть категорично забороняють заходити без них у медзаклад. Крім того, бахіли зазвичай не безкоштовні - їх пропонують придбати в найближчій аптеці", - дивується глава МОЗ.

Супрун зазначила, що у клініках розвинених країн навряд можна побачити людей, що прийшли відвідати родича або ж очікують лікаря у бахілах. Більше того, у жодних нормативних документах в Україні немає вимог, які зобов’язують пацієнтів та відвідувачів носити бахіли в усіх приміщеннях лікарень.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

За її словами, єдині місця в лікарні, де варто їх носити, операційні та приміщення, які потребують асептичних умов - тобто там проводяться інвазивні втручання й існують ризики виникнення і передачі інфекції. Адже використання бахіл може забезпечити мінімальний фізичний бар'єр від мікроорганізмів.

"Хоча існують дослідження, які не підтверджують ефективності такого методу захисту. Наприклад, науковці півроку вимірювали різницю між тим, як розповсюджується інфекція, як довго перебувають пацієнти та як часто помирають у відділенні інтенсивної терапії, коли персонал і відвідувачі одягають бахіли та коли не одягають. Статистично значущої різниці знайдено не було", - розповіла Уляна.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

В. о. міністра підкреслила, що ініціатива щодо одягання бахіл на кожного, хто переступає поріг лікарні, зазвичай йде від медзакладу. І має на меті зменшити роботу прибиральниць, а подекуди й нажитися за рахунок гаманця пацієнта.

"Невиправдане використання бахіл у таких обсягах, як це відбувається зараз - економічно необґрунтовано та не несе відчутної користі ані медзакладу, ані відвідувачам. Проте перекладати на гаманець відвідувачів чистоту медзакладу не є тією моделлю медичної допомоги, до якої варто прагнути", - зазначає Супрун.

Також глава МОЗ звернула увагу, що величезна кількість викинутих одноразових бахіл забруднює планету, а псування екології має набагато гірші наслідки для здоров’я людей, аніж сліди від взуття на підлозі.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун розповіла про негативні ефекти від користування ґаджетами.

Що ви не знали про Уляну Супрун