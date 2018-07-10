"Засинаємо і прокидаємось з телефоном": Супрун розповіла про негативні ефекти від користування ґаджетами

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун звернула увагу на актуальну проблему нашого суспільства

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про те, як подолати "залежність від смартфона". Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Глава МОЗ зазначила, що надмірне використання телефонів змінює нашу поведінку та впливає на здоров‘я не найкращим чином.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Існує навіть специфічний набір симптомів, як-от оніміння пальців чи порушення постави, що виникають через те, що ми не відриваємось від телефону годинами", - говорить Уляна.

За її словами, дослідження підтверджують негативні ефекти від надмірного користування ґаджетами, наприклад, що зростають ризики виникнення залежності, порушення сну та навіть появи депресії.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун дала декілька порад, які допоможуть зменшити час користування телефоном та зберегти здоров‘я.

Не використовуйте телефон як будильник

"Ми буквально засинаємо і прокидаємось з телефоном, коли налаштовуємо будильник перед сном та вимикаємо його вже вранці. Через те, що телефон знаходиться поруч з ліжком, з‘являється спокуса відразу відповідати на не дуже важливі повідомлення чи переглядати статус в соціальних мережах. Тому краще замінити телефон на звичайний будильник, і за можливості навіть не залишати телефон в кімнаті, де ви спите", - радить Уляна.

В. о. міністра зазначила, що це саме стосується й годинника. Краще мати годинник на руці, ніж постійно перевіряти час на телефоні. В такому випадку вірогідність, що ви будете відволікатись зменшується в рази.

Вимикайте сповіщення

"Сповіщення дуже часто відволікають нашу увагу. Інколи ми реагуємо на одне сповіщення, а потім розуміємо, що вже протягом тривалого часу гортаємо стрічку новин в соціальних мережах. Щоб уникнути цього, налаштуйте сповіщення найбільш оптимальним чином, наприклад, вимикайте їх в робочий час чи просто приберіть звук", - рекомендує Супрун.

Визначте певний період протягом дня, коли ви не будете взагалі торкатись телефона

Уляна відзначає, що телефон зазвичай не потрібний за обіднім столом, у ванній кімнаті або під час перегляду фільму чи читання книги. Тому вона закликає планувати перерви від телефону в цей час, наприклад, залишати його в іншій кімнаті.

Видаліть додатки та профілі в соціальних мережах, якими давно не користуєтесь

Це допоможе зберегти ваш час та не відволікатиме увагу на зайві сповіщення та звукові сигнали.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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