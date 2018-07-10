"Засинаємо і прокидаємось з телефоном": Супрун розповіла про негативні ефекти від користування ґаджетами

Супрун звернула увагу на актуальну проблему нашого суспільства
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про те, як подолати "залежність від смартфона". Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
Глава МОЗ зазначила, що надмірне використання телефонів змінює нашу поведінку та впливає на здоров‘я не найкращим чином.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
"Існує навіть специфічний набір симптомів, як-от оніміння пальців чи порушення постави, що виникають через те, що ми не відриваємось від телефону годинами", - говорить Уляна.
За її словами, дослідження підтверджують негативні ефекти від надмірного користування ґаджетами, наприклад, що зростають ризики виникнення залежності, порушення сну та навіть появи депресії.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Супрун дала декілька порад, які допоможуть зменшити час користування телефоном та зберегти здоров‘я.
"Ми буквально засинаємо і прокидаємось з телефоном, коли налаштовуємо будильник перед сном та вимикаємо його вже вранці. Через те, що телефон знаходиться поруч з ліжком, з‘являється спокуса відразу відповідати на не дуже важливі повідомлення чи переглядати статус в соціальних мережах. Тому краще замінити телефон на звичайний будильник, і за можливості навіть не залишати телефон в кімнаті, де ви спите", - радить Уляна.
В. о. міністра зазначила, що це саме стосується й годинника. Краще мати годинник на руці, ніж постійно перевіряти час на телефоні. В такому випадку вірогідність, що ви будете відволікатись зменшується в рази.
"Сповіщення дуже часто відволікають нашу увагу. Інколи ми реагуємо на одне сповіщення, а потім розуміємо, що вже протягом тривалого часу гортаємо стрічку новин в соціальних мережах. Щоб уникнути цього, налаштуйте сповіщення найбільш оптимальним чином, наприклад, вимикайте їх в робочий час чи просто приберіть звук", - рекомендує Супрун.
Визначте певний період протягом дня, коли ви не будете взагалі торкатись телефона
Уляна відзначає, що телефон зазвичай не потрібний за обіднім столом, у ванній кімнаті або під час перегляду фільму чи читання книги. Тому вона закликає планувати перерви від телефону в цей час, наприклад, залишати його в іншій кімнаті.
Це допоможе зберегти ваш час та не відволікатиме увагу на зайві сповіщення та звукові сигнали.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Раніше Супрун переконала батьків у важливості гри дитини на вулиці.
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