"Діти повинні цінувати природу": Супрун переконала батьків у важливості гри дитини на вулиці

Діти все більше часу проводять вдома з гаджетами

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла батькам дітей, як важливі для дитини прогулянки на свіжому повітрі, а не знаходження в квартирі з гаджетами. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Супрун запевнила, що гра на вулиці дуже важлива для розвитку дитини. Дослідження вказують, що активні ігри поза межами приміщення, стимулюють мозок і допомагають дітям розвинути інтуїцію, навички до планування та організації, покращують креативність, розвивають аналітичне мислення та виховують відповідальність

Уляна перерахувала позитивні моменти прогулянок на вулиці.

Дітям потрібно вчитися працювати в команді.

На відміну від приміщення, простір на вулиці майже не обмежений. Завдяки цьому діти стають більш відкритими, тому легше погоджуються грати в командні ігри, спілкуватися та заводити нових друзів. Це також заохочує дітей до вивчення соціальних навичок та способів взаємодії з іншими дітьми поза наглядом дорослих.

Дітям потрібно вчитися ризикувати.

Хто з нас в дитинстві не залазив високо на дерево або ж не стрибав по дахах гаражів поруч з двором? Хоч це надзвичайно небезпечно, проте також має свої плюси у вихованні характеру дитини - вмінні ризикувати та брати на себе відповідальність. Звичайно, батькам нелегко це дозволити, оскільки вони хвилюються за своїх дітей і прагнуть, щоб вони завжди були у безпеці. Проте уроки, які засвоюються на основі власних помилок такі ж важливі, як і ті, що засвоюються в результаті досягнення цілі.

Дітям потрібно вчитися планувати і робити вибір.

Як встигнути зробити все? І пограти в м’яча, і збудувати халабудку, помалювати чи поїсти аличі з дерева. На вулиці діти самостійно планують, вибирають та придумують свої активності. Це виховує навички, які допоможуть їм навчитися планувати, визначати пріоритети, вирішувати проблеми, вести переговори та виконувати декілька завдань одночасно.

Дітям щодня потрібна щонайменше година фізичної активності.

А гра на відкритому повітрі - найкраще місце для активних ігор. Тут є необмежений простір для руху, будь-то гра з м’ячем або їзда на велосипеді. Звичайно, діти можуть рухатись і в приміщенні, але гра на відкритому повітрі більше заохочує їх до активного та креативного дозвілля, допомагає включити фантазію та придумувати незвичні активності.

Діти потребують сонячного проміння та вітаміну D.

Він важливий для багатьох процесів в організмі: від розвитку кісток до нормального функціонування імунної системи. А також сприяє здоровому сну та покращенню настрою. Дитячий організм краще функціонуватиме, коли щодня буде отримувати певну кількість сонячного проміння.

Супрун нагадала, що діти також мають навчатись цінувати природу. Тому якщо є можливість - виїжджайте частіше з дітьми за місто, або ж дозволяйте їм більше грати в парку біля будинку, у дворі чи на дитячому майданчику.

Скріншот (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що Супрун розповіла, коли можна плавати після їжі.

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