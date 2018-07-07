"Категорически запрещено?": Супрун рассказала, когда можно плавать после еды

И. о. министра здравоохранения считает, что опаснее всего перед плаваньем употреблять алкогольные напитки

С плаваньем и принятием пищи связаны определенные мифы, согласно которым плавать можно после еды только через 2 часа. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун в Facebook опровергла мифы, касающиеся питания и отдыха у воды.

"В разгар лета нас начали спрашивать – миф ли то, что плавать сразу после еды категорически запрещено? Ведь достаточно распространено мнение, что если побежать купаться сразу после хорошего обеда можно даже утонуть. На самом деле, не все так страшно. Плавание сразу после еды не является более опасным для жизни, чем плавание через 2:00 после нее или же вообще голодным", — заявила Супрун.

Объяснила и. о. министра здравоохранения это тем, что несмотря на перенаправление крови к желудку, в организме достаточный уровень крови для нормального его функционирования как до, так и после еды. Супрун подметила, что учитывать особенности пищеварительного процесса важно, потому что непереваренная еда во время занятия спортом или плаваньем может выражаться тошнотой и неприятными ощущениями в животе. Во избежание неудобств рекомендуется подождать 1,5-2 часа, пишет Супрун.

"Другое дело с алкоголем. Плавать после употребления алкоголя очень опасно! ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии является одной из ведущих причин, приводящих к трагическим последствиям на воде среди взрослых. Кроме того, от этого могут и пострадать дети. За ними нужен постоянный присмотр в воде или даже присутствие кого-то из взрослых рядом. Из-за алкоголя можно потерять бдительность и самоконтроль тем самым подвергнуть опасности как свою жизнь, так и жизнь детей. С начала года в водоемах погибли около 500 человек, из них 44 ребенка", — предостерегает госслужащая.

В окончание публикации Супрун написала, что необходимо быть бдительным и сознательным во время отдыха, а также пить достаточное количество воды и в жаркие часы прятаться от солнца в тени.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что ранее Супрун рассказала, чем грозит употребление пива в жару.

Видео: (video.rbc.ua)