"Категорично заборонено?": Супрун розповіла, коли можна плавати після їжі

В. о. міністра охорони здоров'я вважає, що найнебезпечніше перед плаванням вживати алкогольні напої

З плаванням і прийняттям їжі пов'язані певні міфи, згідно з яким плавати можна після їжі тільки через 2 години. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун Facebook спростувала міфи, що стосуються харчування і відпочинку біля води.

"В розпал літа нас почали запитувати - чи це міф, що плавати одразу після їжі категорично заборонено? Адже досить поширеною є думка, що якщо побігти купатися одразу після добрячого обіду можна навіть потонути. Насправді, не все так страшно. Плавання відразу після їжі не є більш небезпечним для життя, ніж плавання за дві години після неї або ж взагалі голодним", — заявила Супрун.

Пояснила в. о. міністра охорони здоров'я це тим, що незважаючи на перенаправлення крові до шлунку, в організмі достатній рівень крові для нормального його функціонування як до, так і після їжі. Супрун зазначила, що враховувати особливості травного процесу важливо, тому що неперетравлена їжа під час заняття спортом або плаванням може виражатися нудотою і неприємними відчуттями в животі. Щоб уникнути незручностей рекомендується почекати 1,5-2 години, пише Супрун.

"Інша справа з алкоголем. Плавати після вживання алкоголю дуже небезпечно! ВООЗ зазначає, що плавання в нетверезому стані є однією з провідних причин, що призводять до трагічних наслідків на воді серед дорослих. Крім того, від цього можуть постраждати діти. За ними потрібен постійний нагляд у воді або навіть присутність когось з дорослих поруч. Через алкоголь можна втратити пильність та самоконтроль цим самим наразити на небезпеку як своє життя, так і життя дітей. З початку року у водоймах загинули близько 500 осіб, з них 44 дитини", — застерігає держслужбовець

На закінчення публікації Супрун написала, що необхідно бути пильним і свідомим під час відпочинку, а також пити достатню кількість води і в жаркі години ховатися від сонця в тіні.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, що раніше Супрун розповіла, чим загрожує вживання пива у спеку.

Відео: (video.rbc.ua)