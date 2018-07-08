"Дети должны ценить природу": Супрун убедила родителей в важности игры ребенка на улице

Дети все больше времени проводят дома с гаджетами

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала родителям детей, как важны для ребенка прогулки на свежем воздухе, а не нахождение в квартире с гаджетами. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Супрун уверила, что игра на улице очень важна для развития ребенка. Исследования показывают, что активные игры вне помещения, стимулируют мозг и помогают детям развить интуицию, навыки к планированию и организации, улучшают креативность, развивают аналитическое мышление и воспитывают ответственность.

Уляна перечислила позитивные моменты прогулок на улице.

Детям нужно учиться работать в команде.

В отличие от помещения, пространство на улице почти не ограничено. Благодаря этому дети становятся более открытыми, поэтому легче соглашаются играть в командные игры, общаться и заводить новых друзей. Это также поощряет детей к изучению социальных навыков и способов взаимодействия с другими детьми вне наблюдением взрослых.

Детям нужно учиться рисковать.

Кто из нас в детстве не залезал высоко на дерево или не прыгал по крышам гаражей рядом с двором? Хотя это очень опасно, однако также имеет свои плюсы в воспитании характера ребенка - умении рисковать и брать на себя ответственность. Конечно, родителям нелегко это позволить, поскольку они волнуются за своих детей и хотят, чтобы они всегда были в безопасности. Однако уроки, которые усваиваются на основе собственных ошибок такие же важны, как и те, которые усваиваются в результате достижения цели.

Детям нужно учиться планировать и делать выбор.

Как успеть сделать все? И поиграть в мяч, и построить халабудку, порисовать или поесть алычи из дерева. На улице дети самостоятельно планируют, выбирают и придумывают свои активности. Это воспитывает навыки, которые помогут им научиться планировать, определять приоритеты, решать проблемы, вести переговоры и выполнять несколько задач одновременно.

Детям ежедневно требуется не менее часа физической активности.

А игра на открытом воздухе - лучшее место для активных игр. Здесь есть неограниченный простор для движения, будь то игра с мячом или езда на велосипеде. Конечно, дети могут двигаться и в помещении, но игра на открытом воздухе больше поощряет их к активному и креативного досуга, помогает включить фантазию и придумывать необычные активности.

Дети нуждаются в солнечных лучах и витамине D.

Он важен для многих процессов в организме: от развития костей к нормальному функционированию иммунной системы. А также способствует здоровому сну и улучшению настроения. Детский организм лучше функционировать, когда каждый будет получать определенное количество солнечных лучей.

Супрун напомнила, что дети также должны учиться ценить природу. Поэтому если есть возможность - уезжайте чаще с детьми за город, или позволяйте им больше играть в парке возле дома, во дворе или на детской площадке.

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что Супрун рассказала, когда можно плавать после еды.

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