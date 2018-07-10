"Засыпаем и просыпаемся с телефоном": Супрун рассказала о негативных эффектах от пользования гаджетами

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун обратила внимание на актуальную проблему нашего общества

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о том, как преодолеть "зависимость от смартфона". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава отметила, что чрезмерное использование телефонов изменяет наше поведение и влияет на здоровье не лучшим образом.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Существует даже специфичный набор симптомов, как онемение пальцев или нарушение осанки, которые возникают из-за того, что мы не отрываемся от телефона часами", - говорит Уляна.

По ее словам, исследования подтверждают негативные эффекты от чрезмерного пользования гаджетами, например, что возрастают риски возникновения зависимости, нарушения сна и даже появления депрессии.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун дала несколько советов, которые помогут уменьшить время пользования телефоном и сохранить здоровье.

Не используйте телефон как будильник

"Мы буквально засыпаем и просыпаемся с телефоном, когда настраиваем будильник перед сном и выключаем его уже утром. Из-за того, что телефон находится рядом с кроватью, появляется соблазн сразу отвечать на не очень важные сообщения или просматривать статус в социальных сетях. Поэтому лучше заменить телефон на обычный будильник, и по возможности даже не оставлять телефон в комнате, где вы спите", - советует Уляна.

И. о. министра отметила, что это касается и часов. Лучше иметь часы на руке, чем постоянно проверять время на телефоне. В таком случае вероятность, что вы будете отвлекаться уменьшается в разы.

Выключите оповещение

"Оповещения очень часто отвлекают наше внимание. Иногда мы реагируем на одно уведомление, а потом понимаем, что уже в течение длительного времени листаем ленту новостей в социальных сетях. Чтобы избежать этого, настройте оповещение наиболее оптимальным образом, например, выключайте их в рабочее время или просто уберите звук", - рекомендует Супрун.

Определите определенный период в течение дня, когда вы не будете вообще касаться телефона

Ульяна отмечает, что телефон обычно не нужен за обеденным столом, в ванной комнате или во время просмотра фильма или чтения книги. Поэтому она призывает планировать перерыв от телефона в это время, например, оставлять его в другой комнате.

Удалите приложения и профили в социальных сетях, которыми давно не пользуетесь

Это поможет сохранить ваше время и не отвлекать внимание на лишние уведомления и звуковые сигналы.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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