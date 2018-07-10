"Экономически необоснованно": Супрун развенчала миф об использовании бахил

Фото: facebook com lapidusHazan

Супрун отметила, что в клиниках развитых стран вряд ли можно увидеть людей в бахилах

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун развенчала миф о необходимости использования бахил при входе в больницу. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Никогда не понимала, почему во многих украинских больницах всех посетителей заставляют надевать бахилы. Иногда даже категорически запрещают заходить без них в медучреждение. Кроме того, бахилы обычно не бесплатные - их предлагают приобрести в ближайшей аптеке", - недоумевает глава Минздрава.

Супрун отметила, что в клиниках развитых стран вряд ли можно увидеть людей, которые пришли навестить родственника или же ожидают врача в бахилах. Больше того, в каких нормативных документах в Украине нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

По ее словам, единственные места в больнице, где стоит их носить, операционные и помещения, требующие асептических условий - то есть там проводятся инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции. Ведь использование бахил может обеспечить минимальный физический барьер от микроорганизмов.

"Хотя существуют исследования, которые не подтверждают эффективности такого метода защиты. Например, ученые полгода измеряли разницу между тем, как распространяется инфекция, как долго находятся пациенты и как часто умирают в отделении интенсивной терапии, когда персонал и посетители одевают бахилы и когда не одевают. Статистически значимой разницы обнаружено не было", - рассказала Уляна.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

И. о. министра подчеркнула, что инициатива по одеванию бахил на каждого, кто переступает порог больницы, обычно идет от медучреждения. И имеет целью уменьшить работу уборщиц, а иногда и нажиться за счет кошелька пациента.

"Неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас - экономически необоснованно и не несет ощутимой пользы ни медучреждениям, ни посетителям. Однако переводить на кошелек посетителей чистоту медучреждения не является той моделью медицинской помощи, к которой стоит стремиться", - отмечает Супрун.

Также глава Минздрава обратила внимание, что огромное количество выброшенных одноразовых бахил загрязняет планету, а порча экологии имеет гораздо худшие последствия для здоровья людей, чем следы от обуви на полу.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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