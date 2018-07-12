"Мозг нуждается в подзарядке": Супрун рассказала о важности завтраков для здоровья

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун отметила, что завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун напомнила, почему завтракать полезно для здоровья. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава считает, что продуктивный день следует начинать со здорового завтрака.

"Хоть это может казаться довольно простым даже банальным советом, однако многие взрослые люди пренебрегают завтраком, хотя знают, что это гарантированный путь к проблемам со здоровьем", - отметила Супрун.

Уляна рассказала украинцам, чем вредно не завтракать:

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

- Вам сильнее хочется есть нездоровую пищу

По ее словам, вкусный и полезный завтрак влияет на наше ощущение голода в течение дня. "Поэтому если вы не завтракали, существует высокая вероятность, что чувство голода "заставит" вас кушать что-то на ходу", - считает и.о министра, добавив, что люди, которые пропускают завтрак, более склонны кушать вредную пищу в течение дня, перебрать с калориями и употреблять меньше питательных веществ

- Возрастают риски появления желчнокаменной болезни

Супрун обратила внимание, что довольно часто врачи констатируют наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. После анализа их пищевых привычек обычно оказывается, что они отказываются от завтраков и придерживаются безжирових диет для похудения, что и приводит к сгущению желчи.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

- План по борьбе с лишним весом не сработает

"Пропускать завтрак, если вы худеете - не лучшая идея. Исследования говорят, что люди, которые обычно не завтракают, более склонны набирать лишний вес из-за того, что не могут контролировать чувство голода. Конечно, отсутствие завтрака может уменьшить количество калорий, потребленных в течение дня. Однако это не является эффективным и безопасным методом похудения", - рассказала Ульяна.

- Без завтрака будет труднее думать

"В среднем между ужином и завтраком проходит 8-12 часов. Поэтому после пробуждения ваш мозг нуждается в подзарядке, чтобы нормально функционировать. Результаты исследований указывают, что именно полноценный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. Особенно это важно для детей и подростков.

Помните, что завтракать лучше не позже чем через 2 часа после пробуждения. Поэтому если вы уже давно активны, но еще не завтракали - сделайте это прямо сейчас!", - подытожила глава Минздрава.

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