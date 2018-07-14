"Забудьте про олію, сечу та спирт": Супрун розповіла, що потрібно робити при сонячних опіках

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В. о. міністра охорони здоров'я зазначила, що для лікування УФ-опіків необхідно використовувати лише водорозчинні препарати

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook розповіла, як правильно боротися з опіками, а також застерегти шкіру від надмірного впливу ультрафіолету при засмаганні. У своїй публікації вона детально описала план дій на випадок сонячного опіку.

Разом з лікарем-комбустіологом В'ячеславом Назаренко Супрун склала послідовний план дій на випадок опіку в незалежності від його складності. Ці поради повинні стати первинною допомогою постраждалому у боротьбі за здоров'я власної шкіри.

По-перше, зазначає Супрун, потрібно спочатку перевести потерпілого у прохолодне місце, охолодити опікові ділянки водою або прикласти на на 5 – 10 хвилин міхур з льодом чи інший холодний предмет. По-друге, при наявності опіків великої площі можна прийняти знеболювальні препарати (парацетамол, ібупрофен, німесулід).

При наявності симптомів перегрівання необхідно змочити шкіру холодною водою, покласти на великі судини (шия, стегна- пахові складки) міхур з льодом загорнутий у чисту тканину або холодні компреси.

"Далі пошкоджену шкіру можна обробити водорозчинними (!) препаратами - це тримістін, пантестін, мірамістин. Не обробляйте уражену поверхню шкіри жодними кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами. Є помилкова думка, що опік слід одразу обробити дексапантенолом, проте в міжнародних рекомендаціях надання допомоги під час опіку його немає. Жиророзчинні препарати створюють на шкірі плівку, яка перешкоджає вивільненню ексудату та порушує теплообмін, посилює набряк тканин, що в свою чергу погіршує стан постраждалого", — пише в. о. міністра охорони здоров'я.

Також вона додала, що при утворенні пухирів слід накласти пов'язки зі стерильних перев'язувальних засобів з неспиртовими антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенісепт) та водорозчинними мазями. Поява пухирів та посилення болю можлива на 2-4 добу. При утворенні великих і/або множинних пухирів більш ніж 1 см в діаметрі слід звернутися до медичного закладу.

Особливо важливо пити багато рідини, так як вона сприяє швидкому оновленню клітин шкіри. Цікаво що мастити уражені ділянки жирними кремами, мазями, вітамінними зовнішніми препаратами, пінними засобами можна тільки з 5 доби після отримання сонячних опіків.

"Пам'ятайте! Найактивніше сонячне опромінення спостерігається з 12:00 до 16:00 годин. Тому в цей час перебування на відкритому сонці не рекомендовано. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ обробляти рану засобами на жирній основі (олія, масло), мазі на жирній основі в перші 2-3 доби, жиром (гусячим, свинячим, борсуковим, тощо); яєчним жовтком; сечею; спиртовими розчинами, а також розчинами з барвниками; зубною пастою", — додала Супрун.

Скриншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, що виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвіяла міф про корисність практики очищення організму від токсинів або шлаків.

Відео: (video.rbc.ua)