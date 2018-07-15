Як уникнути травм на дитячих майданчиках: рекомендації від Уляни Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун розповіла про перші симптоми струсу мозку

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала рекомендації батькам про те, як уберегти дітей від травм на дитячих майданчиках і швидко розпізнати струс мозку. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами в.о. міністра, насамперед, потрібно звернути на ігрові конструкції, які знаходяться на майданчику.

"Скільки б років не було дитині стежте, щоб вона користувалася ігровими конструкціями тільки за віком і за призначенням - це перше правило безпеки. Намагайтеся вибирати ті майданчики, де є м'яке покриття (пісок, штучний газон, спеціальна стружка тощо). Обов'язково оглядайте стан конструкцій і гойдалок, щоб упевнитися, що немає небезпечних ушкоджень, відламаних деталей. Переконайтеся, що захисні опори, перила та відповідні конструкції надійно прикріплені і дитина не може впасти, наприклад, з гойдалки. Також огляньте територію і переконайтеся, що немає предметів, за які дитина може спіткнутися під час гри - великих каменів, гілок", - написала Супрун.

Вона зазначила, що найчастіше діти отримують на майданчиках черепно-мозкові травми, переломи та ушкодження внутрішніх органів.

"Струс головного мозку є найбільш поширеним типом травми в цій категорії. Як правило, симптоми струсу з'являються відразу після травми. Однак, іноді деякі симптоми можуть розвиватися лише через кілька годин або навіть днів. Тому батькам слід спостерігати за станом дитини і будь-якими змінами протягом декількох днів після отримання ним травми", - зазначила в. о. міністра.

Уляна Супрун повідомила, які симптоми свідчать про те, що у дитини струс мозку.

"1. Дитина виглядає спантеличеною або розсіяною.

2. Дитина не пам'ятає правила гри, плутається або не впевнена в тому, в яку гру грав, хто її супротивник, який рахунок і тому подібне.

3. Дитина невпевнено або невміло рухається.

4. Дитина повільно відповідає на запитання.

5. Дитина втратила свідомість.

6. У дитини спостерігаються безпричинні зміни настрою, поведінки.

7. Дитина не може згадати, що сталося до, або після падіння або удару", - перерахувала Уляна Супрун повідомила, що в разі виявлення таких симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря.

"Якщо дитина скаржиться на них, необхідно відразу звернутися до лікаря, і він вирішить, яка потрібна допомога. Займатися самолікуванням дуже небезпечно. Однак, як би безпечно не було дитині вдома за комп'ютером і з купою іграшок, це ніколи не замінить гру на вулиці. Тому гуляйте на здоров'я, але і будьте обачними!", - написала в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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