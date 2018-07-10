Известный психолог рассказала, как бодипозитив может навредить здоровью

Фото: бодипозитив (facebook.com/wearebofypositive)

Татьяна Годард объяснила, чем вредно такое феминистическое движение

Известный психолог и диетолог Татьяна Годард рассказала о том, какие негативные последствия может иметь бодипозитив. Об этом она написала в своем блоге в издании Новое Время.

Татьяна сообщает, что бодипозитив – это принятие своего тела, в каком бы весе оно не находилось. Но иногда случается так, что человек перестает различать грань между здравым бодипозитивом и ложным – когда человек себя обманывает и избегает проблем, вместо того, чтобы их вовремя решать.

"Как и в любом массовом движении, здесь есть крайности и те, кто за бодипозитивом прячет (от самого себя, в первую очередь) серьезные проблемы. И да – валяется на диване и объедается. Но за этим зачастую стоит не отсутствие силы воли или банальная лень, а различные формы расстройства пищевого поведения, усугубленные вялотекущей или тяжелой депрессией", - сказала диетолог. В таких случаях человеку нужна реальная помощь психолога, психотерапевта и диетолога.

Эксперт также рассказала: "Если вовремя не взяться за дело, ситуация будет усугубляться. Ведь очевидный избыточный вес (когда индекс массы тела гораздо выше нормы) или ожирение – это не заболевания, а симптомы проблем со здоровьем и (или) психологических проблем. Ожирение может сигнализировать о болезни: есть ряд патологий, когда при нормальном питании люди набирают вес. И наоборот, стать со временем причиной проблем со здоровьем: заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, диабета".

Татьяна объяснила, что бодипозитив – это кратчайший путь похудеть для тех, кто к этому стремится, поскольку он предполагает отсутствие стресса и самоосуждения. Настоящие сторонники этого движения ведут активную жизнь, наслаждаются вкусной здоровой едой, особо не зацикливаясь на ней, и с радостью проявляют себя в этом мире.

Особо радикально настроенным участницам бодипозитивного движения психолог порекомендовала не считать всех врачей фэтфобами, то есть теми, кто боится или осуждает лишний вес, и не игнорировать проблемы со здоровьем. "Бодипозитив не исключает занятия спортом и нормальное питание. Просто стоит найти приятную вам активность и употреблять свежую натуральную еду, которая лично вам нравится. Не обязательно все, кто смотрит на вас “как-то не так” – фэтшеймеры, а все стройные девушки – по умолчанию дуры, и их надо активно высмеивать", - добавила Татьяна.

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