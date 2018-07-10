Відомий психолог розповіла, як бодіпозитив може нашкодити здоров'ю

Фото: бодіпозитив (facebook.com/wearebofypositive)

Тетяна Годард пояснила, чим шкідливий такий феміністичний рух

Відомий психолог і дієтолог Тетяна Годард розповіла про те, які негативні наслідки може мати бодіпозитив. Про це вона написала у своєму блозі у виданні Новий Час.

Тетяна повідомляє, що бодіпозитив – це прийняття свого тіла, в якій би вазі воно не знаходилося. Але іноді трапляється так, що людина перестає розрізняти грань між здоровим бодіпозитивом і хибним – коли людина себе обманює і уникає проблем, замість того, щоб їх вчасно вирішувати.

"Як і в будь-якому масовому русі, тут є крайнощі і ті, хто за бодіпозитивом ховає (від самого себе, в першу чергу) серйозні проблеми. І так – валяється на дивані і об'їдається. Але за цим часто стоїть не відсутність сили волі або банальна лінь, а різні форми розладу харчової поведінки, посилені уповільненою або тяжкою депресією", - сказала дієтолог. В таких випадках людині потрібна реальна допомога психолога, психотерапевта і дієтолога.

Експерт також розповіла: "Якщо вчасно не взятися за справу, ситуація буде погіршуватися. Адже очевидна надмірна вага (індекс маси тіла набагато вище норми) або ожиріння – це не захворювання, а симптоми проблем зі здоров'ям і (або) психологічних проблем. Ожиріння може сигналізувати про хвороби: є низка патологій, коли при нормальному харчуванні люди набирають вагу. І навпаки, з часом стати причиною проблем зі здоров'ям: захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату, діабету".

Тетяна пояснила, що бодіпозитив – це найкоротший шлях схуднути для тих, хто цього прагне, оскільки він передбачає відсутність стресу і самоосуду. Справжні прихильники цього руху ведуть активне життя, насолоджуються смачною здоровою їжею, особливо не зациклюючись на ній, і з радістю проявляють себе в цьому світі.

Особливо радикально налаштованим учасницям бодіпозитивного руху психолог порекомендувала не вважати всіх лікарів фетфобами, тобто тими, хто боїться або засуджує зайву вагу, і не ігнорувати проблеми зі здоров'ям. "Бодіпозитив не виключає заняття спортом і нормальне харчування. Просто варто знайти приємну вам активність і вживати свіжу натуральну їжу, яка особисто вам подобається. Не обов'язково всі, хто дивиться на вас "якось не так" – фетшеймери, а всі стрункі дівчата – за замовчуванням дурепи, і їх треба активно висміювати", - додала Тетяна.

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