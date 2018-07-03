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В Кременчуге у женщины из глаза достали 12-сантиметрового червя

STYLERКрасота и Здоровье        03.07.2018 - 14:56
Иллюстративное фото (pixabay.com/Eukalyptus)
Иллюстративное фото (pixabay.com/Eukalyptus)

В Полтавской области обнаружено случай дирофиляриоза

В Кременчуге Полтавской области врачи достали из глаза женщины 12-сантиметрового червя. Об этом сообщила главный эпидемиолог города Лариса Коровина изданию "Кременчуцька газета"

То, что произошло с женщиной, называется дирофиляриозом. Это естественно-очаговое паразитарное заболевание собак, кошек, диких животных семейств Canidae і Felidae, которое способно передаваться человеку. Оно более распространено в Азии, Африке и Южной Европе. Но в последнее время распространились похожие случаи в странах, для которых это совершенно не характерно.

Женщина, у которой обнаружили в глазу червяка, обратилась в кременчугскую  больницу к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазу. После обследования у нее был обнаружен филяриоз. В результате женщине удалили паразита, который неизвестно сколько прожил в глазу пациентки.

Эпидемиолог сообщила, что заражение подобным заболеванием происходит при укусе инфицированным комаром, который способен переносить болезнь от инфицированных собак и котов.

Напомним, Уляна Супрун дала рекомендации родителям, чьи дети страдают от давления сверстников.

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Теги: паразит, Кременчуг, больница
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