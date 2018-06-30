Буллинг: Уляна Супрун дала рекомендации родителям, чьи дети страдают от давления сверстников

Родителям стоит обращать внимание на проблемы ребенка со сверстниками

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала о том, что такое буллинг и как реагировать на него родителям, чьи дети подверглись давлению со стороны сверстников. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что по данным ВОЗ, насилию и давлению со стороны сверстников подвергается 21% детей в возрасте от 11 до 15 лет.

"По данным опроса ВОЗ "Здоровое поведение школьников" до 21% детей в возрасте 11-15 лет сообщают о буллинге со стороны сверстников, который существенно влияет на качество их жизни и приносит страдания. Детей могут бить или угрожать избиением, унижать словесно, выбрасывать или не впускать в определенный круг общения, распространять сплетни и слухи, писать оскорбительные записки. Если все это делается в сети - это называется кибербуллинг и продолжается не только в период контакта ребенка с обидчиками, а постоянно, делая его жизнь невыносимой", - сообщила Супрун.

Она отметила, что взрослые ошибочно полагают, что ребенок должен разбираться с такими проблемами сам и не вмешиваются в конфликты.

"Это ошибочная, опасная для детской жизни и здоровья позиция. Ведь дети, которые подвергаются буллингу, не только имеют эмоциональные, психологические и социальные проблемы, а попадают в зону риска совершения самоубийств", - отметила и. о . министра.

Уляна Супрун порекомендовала родителям не оставаться в стороне, а научиться распознавать буллинг и правильно на него реагировать.

"1. Поговорите с ребенком открыто и доброжелательно, выслушайте его и уверьте, что всегда и несмотря ни на что, вы на его стороне, а еще в том, что каждый человек имеет право на уважение и безопасность.

2. Помогите ребенку понять, что он не является ни "ябедой", ни "клеветником". Он смелый человек, который не боится говорить правду, чтобы защитить себя и других и даже помочь исправиться буллеру.

3. Подробно выясните факты. Запишите: что и когда случилось. Если предусмотрена возможность - соберите доказательства.

4. Договоритесь о встрече со взрослыми, которые занимаются вашим ребенком и детьми-буллерами (с родителями, учителями, администрацией школы и т.д.).

5. На встречах - объясните ситуацию, пытаясь быть максимально спокойным и конструктивным (если это трудно для вас - поищите посредника, который мог бы поддерживать конструктивность разговора). Попробуйте создать понятный и максимально простой план противодействия (разговоры родителей и учителей с буллерами, организация обращения за психологической поддержкой, проведение специальных мероприятий для детей по буллинг-осведомленности, управление стрессом, регуляции эмоций и т.д.).

Помните, что ваше прямое вмешательство, например, попытка "воспитать" чужого ребенка (особенно, если речь идет не о доброжелательной разговор, а об угрозах или недобрые обещания) является плохим решением, которое может навредить и еще больше обострить ситуацию.

6. Придерживайтесь плана и будьте внимательны к собственному ребенку, его поведению, реакциям, чувствам.

7. Если план не работает, следующий шаг - административные меры в заведении (перевод в другой класс, минимизация контактов с буллерами, привлечение социальных служб). Будьте твердыми в своей позиции - настаивайте на организации безопасной среды для своего ребенка.

8. В случае недейственности административных мер - собирайте доказательства и обращайтесь в полицию", - написала Уляна Супрун.

Она отметила, что перевод ребенка в другую школу сразу – хорошая идея, которая экономит усилия и время, но она может показать ребенку, что в трудных ситуациях можно избегать борьбу и не отстаивать собственные интересы.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун рассказала, чем грозит употребление пива в жару.

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