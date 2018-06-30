Буллінг: Уляна Супрун дала рекомендації батькам, чиї діти страждають від тиску однолітків

Батькам варто звертати увагу на проблеми дитини з однолітками

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про те, що таке буллінг і як реагувати на нього батькам, чиї діти зазнали тиску з боку однолітків. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що за даними ВОЗ, насильству і тиску з боку однолітків піддається 21% дітей у віці від 11 до 15 років.

"За даними опитування ВОЗ "Здорова поведінка школярів" до 21% дітей у віці 11-15 років повідомляють про буллинг з боку однолітків, який істотно впливає на якість їх життя і приносить страждання. Дітей можуть бити або погрожувати побиттям, принижувати словесно, викидати чи не впускати в певне коло спілкування, поширювати плітки і чутки, писати образливі записки. Якщо все це робиться в мережі - це називається кибербуллинг і триває не тільки в період контакту дитини з кривдниками, а постійно, роблячи його життя нестерпним", - повідомила Супрун.

Вона зазначила, що дорослі помилково вважають, що дитина повинна розбиратися з такими проблемами сама і не втручається в конфлікти.

"Це помилкова, небезпечна для дитячого життя і здоров'я позиція. Адже діти, які піддаються буллингу, не тільки мають емоційні, психологічні і соціальні проблеми, а потрапляють у зону ризику вчинення самогубств", - зазначила в.о. міністра.

Уляна Супрун порекомендувала батькам не залишатися осторонь, а навчитися розпізнавати буллінг і правильно на нього реагувати.

"1. Поговоріть з дитиною відкрито і доброзичливо, вислухайте її і впевніть, що завжди і не дивлячись ні на що, ви на її боці, а ще в тому, що кожна людина має право на повагу і безпеку.

2. Допоможіть дитині зрозуміти, що він не є ні "ябедою", ні "наклепником". Він смілива людина, яка не боїться говорити правду, щоб захистити себе та інших і навіть допомогти виправитися буллеру.

3. Детально з'ясуйте факти. Запишіть: що і коли сталося. Якщо передбачена можливість - зберіть докази.

4. Домовтеся про зустріч з дорослими, які займаються вашою дитиною і дітьми-буллерами (з батьками, вчителями, адміністрацією школи і т. д.).

5. На зустрічах - поясніть ситуацію, намагаючись бути максимально спокійним і конструктивним (якщо це важко для вас - пошукайте посередника, який міг би підтримувати конструктивність розмови). Спробуйте створити зрозумілий і максимально простий план протидії (розмови батьків та вчителів з буллерами, організація звернення за психологічною підтримкою, проведення спеціальних заходів для дітей з буллінг-обізнаності, управління стресом, регуляції емоцій і т. д.).

Пам'ятайте, що ваше пряме втручання, наприклад, спроба виховати чужу дитину (особливо, якщо мова йде не про доброзичливу розмову, а про загрози або недобрі обіцянки) є поганим рішенням, яке може нашкодити і ще більше загострити ситуацію.

6. Дотримуйтеся плану і будьте уважні до власної дитини, її поведінки, реакцій, почуттів.

7. Якщо план не працює, наступний крок - адміністративні заходи в закладі (переведення в інший клас, мінімізація контактів з буллерами, залучення соціальних служб). Будьте твердими у своїй позиції - наполягайте на організації безпечного середовища для своєї дитини.

8. У разі недієвості адміністративних заходів - збирайте докази і звертайтеся в поліцію", - написала Уляна Супрун.

Вона зазначила, що переведення дитини в іншу школу відразу – хороша ідея, яка економить зусилля та час, але вона може показати дитині, що у важких ситуаціях можна уникати боротьбу і не відстоювати власні інтереси.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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