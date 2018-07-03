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В Кременчуці у жінки з ока дістали 12-сантиметрового хробака

STYLERКраса і здоров'я        03.07.2018 - 14:56
Ілюстративне фото (pixabay.com/Eukalyptus)
Ілюстративне фото (pixabay.com/Eukalyptus)

У Полтавській області виявлено випадок дирофіляріозу

У Кременчуці Полтавської області лікарі дістали з ока жінки 12-сантиметрового хробака. Про це повідомила головний епідеміолог міста Ларіса Коровіна виданню "Кременчуцька газета"

Те, що сталося з жінкою, називається дирофіляріоз. Це природно-осередкове паразитарне захворювання собак, кішок, диких тварин сімейств Canidae і Felidae, яке здатне передаватися людині. Воно більш поширене в Азії, Африці і Південній Європі. Але останнім часом поширилися схожі випадки у країнах, для яких це зовсім не характерно.

Жінка, в якої виявили в оці черв'яка, звернулася у кременчуцьку лікарню до офтальмолога зі скаргами на дискомфорт в оці. Після обстеження у неї було виявлено філяріоз. В результаті жінці видалили паразита, який невідомо скільки прожив в оці пацієнтки.

Епідеміолог повідомила, що зараження таким захворюванням відбувається при укусі інфікованим комаром, який здатний переносити хворобу від інфікованих собак і котів.

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Теги: паразит, Кременчуг, больница
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