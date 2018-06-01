"Лечение на "первичке": Супрун рассказала, что поможет людям с психическими расстройствами

По ее словам, люди, которые болеют психическими расстройствами, могут активно жить и взаимодействовать с обществом

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о психическом здоровье и о важности интегрирования психического злравоохранения в систему первичной медицинской помощи. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что большинство людей думают, что психические расстройства касаются лишь небольшой группы населения, но на самом деле, они диагностируются у около 60% людей, которые посещают медицинские учреждения первичного звена.

Также есть ложное убеждение, что психические заболевания неизлечимы. И. о. говорит, что эффективное лечение существует и может успешно реализовываться на уровне "первички".

Фото: facebook.com/ulanasuprun

По ее словам, большинство людей, страдающих на психические расстройства, могут активно жить и взаимодействовать с обществом. Уляна призывает интегрировать психическое здравоохранение в систему первичной медицинской помощи и приводит причины, почему это важно.

1. Психическое и физическое здоровье взаимосвязаны.

"Люди, которые страдают на психические расстройства, часто не могут заботиться о своем здоровье столь эффективно, как те, кто не имеет подобных проблем. Много людей также имеют физические и психические проблемы со здоровьем одновременно", - говорит глава Минздрава.

Она считает, что лечение психических расстройств на "первичке" поможет улучшить здоровье и качество жизни миллионам украинцев.

2. Помощь лицам с психическими расстройствами предоставляется не в полном объеме.

Супрун отметила, что во всех странах распространенность психических расстройств среди населения намного выше в сравнении с фактическим количеством лиц, которые получают лечение и уход.

"Существование в первичном звене медицинской помощи, специальных служб и услуг для оказания помощи лицам с психическими расстройствами существенно повышает эффективность лечения и ухода", - считает. а. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

3. Помощь в сфере психического здоровья на "первичке" улучшает доступ населения к специалистам и профессиональных услуг.

Супрун стремится, чтобы люди могли получить доступ к услугам врача ближе к месту своего проживания. При этом семья и близкое окружение пациента будут активно вовлечены в лечебный процесс, поддерживать его в повседневной деятельности, что является хорошей предпосылкой для выздоровления.

4. Первичная медицинская помощь в области психического здоровья способствует соблюдению прав человека.

Глава Минздрава считает, что услуги, которые предоставляются лицам с психическими расстройствами на уровне первичной медицинской помощи минимизируют стигму и дискриминацию в обществе. Они также уменьшают риск нарушения прав человека, что может наблюдаться в психиатрических учреждениях и интернатах.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

5. Первичная медицинская помощь в области психического здоровья является финансово более доступной и экономически эффективной.

Услуги, которые предоставляются лицам с психическими расстройствами на уровне первичного звена медицинской помощи является экономически доступнее, чем лечение в психиатрическом стационаре.

6. Первичная медицинская помощь в сфере психического здоровья'я способствует лучшим результатам лечения.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Ульяна Супрун рассказала, что нужно делать, чтобы предотвратить боли в спине.

Топ-10 развенчанных мифов от Ульяны Супрун