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"У будь-якій незрозумілій ситуації - рухайтеся": Супрун розповіла, як побороти болі у спині

STYLERКраса і здоров'я        31.05.2018 - 08:43
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Вона надала декілька рекомендацій, як зменшити відчуття болю і дискомфорту

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що потрібно робити, щоб запобігти болям у спині. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"У будь-якій незрозумілій ситуації - рухайтеся", - закликає Супрун.

За її словами, фізичні вправи вкрай важливі і якби вони були пігулками, то лікарі б їх прописували кожному. Особливо, якщо це стосується болю в спині.

Глава МОЗ повідомила, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 80% дорослого населення мають особистий досвід болю в спині.

"Якщо це ваш випадок, то хороша новина - скоріше за все біль має механічний характер. Це означає, що значно полегшити ситуацію вам допоможуть прості фізичні вправи", - радить Уляна.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Вона попросили лікаря-нейрохірурга Вадима Ілляшенка надати рекомендації, як можна зарадити, якщо маєте біль у спині. Супрун відзначає, що ці поради не замінять повноцінних консультацій з лікарем, проте дозволять краще розуміти свій стан та зменшити відчуття болю і дискомфорту.

Перед тим як перейти до рекомендацій, потрібно визначити, чи має біль механічний характер.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Для цього треба дати відповідь на 4 запитання:

1. Чи зменшується відчуття болю після відпочинку? Якщо так - ваш біль швидше за все має механічний характер.

2. Чи залежить ваш біль від певних положень і рухів, наприклад, посилюється в положенні сидячі або при нахилі вперед/назад? Якщо так - ваш біль швидше за все має механічний характер.

3. Чи можете ви знайти положення, в якому ваш біль зменшується або взагалі проходить? Якщо так - ваш біль швидше за все має механічний характер.

4. Чи наявні у вас такі симптоми, як підвищення температури, втрата ваги, біль у суглобах (колінних, суглобах кисті рук, тазостегновому суглобі), відчуття скутості у спині вранці, яка триває більш ніж 30 хв після початку активності, погане загальне самопочуття? Якщо у вас механічний біль, цих симптомів ви відчувати не повинні.

"Якщо ж все так, то ви можете визначити тип болю і підібрати до нього прості вправи, які допоможуть швидко поліпшити самопочуття. Якщо ні - невідкладно зверніться до лікаря", - говорить виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я.

Супрун наголосила - ці вправи не панацея. Лікар обов'язково потрібен. Проте це корисна опція для тих, хто має один із таких типів болю.

"Якщо ж вас поки не болить спина - виконуйте всі ці вправи також! Це чудова профілактика", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Теги: Уляна Супрун
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