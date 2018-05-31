"В любой непонятной ситуации - двигайтесь": Супрун рассказала, как побороть боли в спине

Она дала несколько рекомендаций, как уменьшить чувство боли и дискомфорта

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что нужно делать, чтобы предотвратить боли в спине. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В любой непонятной ситуации - двигайтесь", - призывает Супрун.

По ее словам, физические упражнения крайне важны и если бы они были таблетками, то врачи бы их прописывали каждому. Особенно, если это касается болей в спине.

Глава Минздрава сообщила, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 80% взрослого населения имеют личный опыт боли в спине.

"Если это ваш случай, то хорошая новость - скорее всего боль имеет механический характер. Это означает, что значительно облегчить ситуацию вам помогут простые физические упражнения", - советует Уляна.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Она попросили врача-нейрохирурга Вадима Ильяшенко дать рекомендации, как можно помочь, если человек чувствует боль в спине. Супрун отмечает, что эти советы не заменят полноценных консультаций с врачом, однако позволят лучше понимать свое состояние и уменьшить ощущение боли и дискомфорта.

Перед тем как перейти к рекомендациям, нужно определить, имеет ли боль механический характер.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Для этого надо дать ответ на 4 вопроса:

1. Уменьшается ли ощущение боли после отдыха? Если да - ваша боль скорее всего имеет механический характер.

2. Зависит ли боль от определенных положений и движений, например, усиливается в положении сидя или при наклоне вперед/назад? Если да - ваша боль скорее всего имеет механический характер.

3. Можете ли вы найти положение, в котором боль уменьшается или вообще проходит? Если да - ваша боль скорее всего имеет механический характер.

4. Имеются ли у вас такие симптомы, как повышение температуры, потеря веса, боль в суставах (коленных, суставах кисти рук, тазобедренном суставе), ощущение скованности в спине по утрам, которая длится более 30 мин после начала активности, плохое общее самочувствие? Если у вас механический боль, этих симптомов вы чувствовать не должны.

"Если же все да, то вы можете определить тип боли и подобрать к нему простые упражнения, которые помогут быстро улучшить самочувствие. Если нет - безотлагательно обратитесь к врачу", - говорит исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Супрун отметила - эти упражнения не панацея. Врач обязательно нужен. Однако это полезная опция для тех, кто имеет один из следующих типов боли.

"Если же вас пока не болит спина - выполняйте все эти упражнения! Это отличная профилактика", - подытожила она.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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