"Лікування на "первинці": Супрун розповіла, що допоможе людям з психічними розладами

За її словами, люди, які хворіють на психічні розлади, можуть активно жити і взаємодіяти з суспільством

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про психічне здоров’я і про важливість інтегрування охорони психічного здоров'я в систему первинної медичної допомоги. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун відзначила, що більшість людей думають, що психічні розлади стосуються лише невеличкої групи населення, але насправді, вони діагностуються у близько 60% людей, які відвідують медичні заклади первинної ланки.

Також є хибне переконання, що психічні захворювання невиліковні. В. о. говорить, що ефективне лікування існує та може успішно реалізовуватися на рівні "первинки".

Фото: facebook.com/ulanasuprun

За її словами, більшість людей, які хворіють на психічні розлади, можуть активно жити і взаємодіяти з суспільством. Уляна закликає інтегрувати охорону психічного здоров'я в систему первинної медичної допомоги і наводить причини, чому це важливо.

1. Психічне та фізичне здоров’я взаємопов’язані.

"Люди, які страждають на психічні розлади, часто не можуть дбати за своє здоров’я настільки ефективно, як ті, хто не має подібних проблем. Багато людей також мають фізичні та психічні проблеми зі здоров'ям одночасно", - говорить глава МОЗ.

Вона вважає, що лікування психічних розладів на "первинці" допоможе поліпшити здоров’я і якість життя мільйонам українців.

2. Допомога особам із психічними розладами надається не в повному обсязі.

Супрун відзначила, що в усіх країнах поширеність психічних розладів серед населення є набагато вищою у порівнянні з фактичною кількістю осіб, які отримують лікування та догляд.

"Існування на первинній ланці медичної допомоги спеціальних служб та послуг для надання допомоги особам із психічними розладами суттєво підвищує ефективність лікування та догляду", - вважає в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

3. Допомога в сфері психічного здоров'я на "первинці" покращує доступ населення до спеціалістів та фахових послуг.

Супрун прагне, щоб люди могли отримати доступ до послуг з охорони психічного здоров'я ближче до місця свого проживання. При цьому сім'я та близьке оточення пацієнта будуть активно залучатися у лікувальний процес, підтримувати його у повсякденній діяльності, що є доброю передумовою для одужання.

4. Первинна медична допомога в області психічного здоров'я сприяє дотриманню прав людини.

Глава МОЗ вважає, що послуги, які надаються особам із психічними розладами на рівні первинної медичної допомоги мінімізують стигму та дискримінацію у суспільстві. Вони також зменшують ризик порушення прав людини, що може спостерігатися у психіатричних інституціях та інтернатах.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

5. Первинна медична допомога в області психічного здоров'я є фінансово доступнішою та економічно ефективнішою.

Послуги, які надаються особам із психічними розладами на рівні первинної ланки медичної допомоги є економічно доступнішими, ніж лікування у психіатричному стаціонарі.

6. Первинна медична допомога у сфері психічного здоров'я сприяє кращим результатам лікування.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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