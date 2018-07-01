Медицинская помощь: Уляна Супрун перечислила все бесплатные услуги для пациентов

Сохраните себе этот список

И.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун сообщила, что с 1 июля все медучреждения начинают работать по новым стандартам. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Все семейные врачи, терапевты и педиатры должны бесплатно оказывать услуги из списка первичной медицинской помощи.

"Вступил в действие новый список услуг, которые украинцам должны предоставлять семейные врачи, терапевты и педиатры. (Приказ МЗ Украины №504). Они на 100% бесплатными для каждого пациента, ведь за них уже заплатили из своих налогов!" - написала Супрун.

Она опубликовала весь список и отметила, что право оказывать такие услуги есть у всех медицинских учреждений, которые финансируются государством.

"1. Диагностика и лечение. Семейные врачи, терапевты и педиатры должны наблюдать за вашим состоянием здоровья или состоянием здоровья вашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи - лора, эндокринолога, хирурга и т.д. - будет консультироваться с ним относительно вашего лечения.

2. Пакет бесплатных анализов и исследований. В том числе общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, электрокардиограмма, быстрый текст на беременность, быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.

3. Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неосложненную беременность. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол он направит беременную к акушеру-гинекологу.

4. Осмотры детей до 3-х лет. После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже если ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 обзоров медсестры в первый год, 2 осмотра в два года и 1 обзор в три года.

5. Паллиативная помощь. Наблюдения и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома", - сообщила и.о. министра.

Кроме того, она добавила, что в обязанности вашего врача будет входить вакцинация, профилактические осмотры, визиты домой (по решению врача), выписывание рецептов на лекарства и медицинские справки.

Подробнее о обновленном список первой медицинской помощи можно прочитать на сайте.

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Уляна Супрун дала рекомендации родителям, чьи дети страдают от давления сверстников.

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