Медична допомога: Уляна Супрун перерахувала всі безкоштовні послуги для пацієнтів

Збережіть собі цей список

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що з 1 липня всі медустанови починають працювати за новими стандартами. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Всі сімейні лікарі, терапевти і педіатри повинні безкоштовно надавати послуги із списку первинної медичної допомоги.

"Вступив в дію новий список послуг, які українцям повинні надавати сімейні лікарі, терапевти та педіатри. (Наказ МОЗ України №504). Вони на 100% безкоштовними для кожного пацієнта, адже за них вже заплатили зі своїх податків!" - написала Супрун.

Вона опублікувала весь список і зазначила, що право надавати такі послуги є у всіх медичних установ, які фінансуються державою.

"1. Діагностика та лікування. Сімейні лікарі, терапевти і педіатри повинні спостерігати за вашим станом здоров'я або станом здоров'я вашої дитини, ставити діагнози і лікувати найбільш поширені хвороби, травми, отруєння. При необхідності ваш лікар дасть направлення до спеціаліста вторинної або третинної допомоги - лора, ендокринолога, хірурга і т. д. - буде консультуватися з ним щодо вашого лікування.

2. Пакет безкоштовних аналізів і досліджень. У тому числі загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, електрокардіограма, швидкий текст на вагітність, швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.

3. Сімейний лікар або терапевт за бажанням вагітної може вести неускладнену вагітність. Лікар може взяти вагітну на облік до 12 тижнів. Коли є необхідність або вимагає протокол він направить вагітну до акушера-гінеколога.

4. Огляди дітей до 3-х років. Після народження дитини педіатр або сімейний лікар повинен проводити планові обов'язкові огляди, навіть якщо дитина здорова: 10 оглядів лікарем та 6 оглядів медсестри в перший рік, 2 огляди у два роки і 1 огляд у три роки.

5. Паліативна допомога. Спостереження та оцінка стану важкохворого пацієнта, виписування рецептів для лікування больового синдрому", - повідомила в. о. міністра.

Крім того, вона додала, що в обов'язки вашого лікаря буде входити вакцинація, профілактичні огляди, візити додому (за рішенням лікаря), виписування рецептів на ліки і медичні довідки.

Детальніше про оновлений список першої медичної допомоги можна прочитати на сайті.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Уляна Супрун дала рекомендації батькам, чиї діти страждають від тиску однолітків.

Топ-10 розвінчаних міфів від Уляни Супрун