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"Мир становится лучше, здоровее и счастливее": Уляна Супрун поздравила с Днем медработника

STYLERКрасота и Здоровье        17.06.2018 - 14:00
Фото: (Коллаж РБК-Украина)
Фото: (Коллаж РБК-Украина)

И. о. министра здравоохранения рассказала о положительных трансформациях в украинской медицине

17 июня — международный День медицинского работника. Уляна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения, поздравила всех с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на странице Супрун в Facebook.

Член правительства отметила, что "украинские медики ежедневно переживают все сложности работы в системе здравоохранения, которая разрушалась годами". Однако на текущий момент Министерство здравоохранения Украины трансформирует систему предоставления медпомощи.

"Сейчас у нас появился шанс вернуть нашим пациентам и медработникам достоинство. Медицинская система трансформируется и положительные изменения наконец позволят медицинским работникам работать по мировым стандартам в Украине и получать справедливую оплату за свою работу", – заявила и. о. министра.

Она также отметила, что через несколько лет медицинская система станет более качественной и современной.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

"Спасибо всем, кто идет навстречу позитивным изменениям — своим добросовестным трудом, постоянным обучением и исследованиями, а главное — желанием помогать людям. В последующие несколько лет мы вместе сделаем несколько больших скачков современной, качественной и достойной пациентов и медиков системы здравоохранения. Каждый раз, когда встречаюсь с нашими мотивированными, образованными, энергичными медиками — еще больше убеждаюсь, что нам все удастся!" – дополнила Супрун.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Уляна Супрун рассказала, почему появляется повышенная чувствительность зубов, и как можно избавиться от этого явления. Она считает, что несвоевременное посещение врача, грубое механическое воздействие и сладкая пища способствуют усугублению ситуации.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: медицина, Уляна Супрун
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