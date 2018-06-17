"Світ стає кращим, здоровішим і щасливішим": Уляна Супрун привітала з Днем медпрацівника

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла про позитивні трансформації в українській медицині

17 червня — міжнародний День медичного працівника. Уляна Супрун, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я, привітала всіх з професійним святом. Привітання опубліковано на сторінці Супрун в Facebook.

Член уряду зазначила, що "українські медики щодня переживають всі складнощі роботи у системі охорони здоров'я, яка руйнувалася роками". Однак на поточний момент Міністерство охорони здоров'я України трансформує систему надання медичної допомоги.

"Зараз у нас з'явився шанс повернути нашим пацієнтам і медпрацівникам гідність. Медична система трансформується і позитивні зміни нарешті дозволять медичним працівникам працювати за світовими стандартами в Україні та отримувати справедливу оплату за свою роботу", – заявила в. о. міністра.

Вона також зазначила, що через кілька років медична система стане більш якісною та сучасною.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

"Дякую всім, хто йде назустріч позитивним змінам — своєю сумлінною працею, постійним навчанням та дослідженнями, а головне — бажанням допомагати людям. У наступні кілька років ми разом зробимо кілька великих стрибків до сучасної, якісної і гідної пацієнтів і медиків системи охорони здоров'я. Кожен раз, коли зустрічаюся з нашими мотивованими, освіченими, енергійними медиками — ще більше переконуюся, що нам усе вдасться!" – доповнила Супрун.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла, чому з'являється підвищена чутливість зубів, і як можна позбутися цього явища. Вона вважає, що несвоєчасне відвідування лікаря, грубий механічний вплив і солодка їжа сприяють погіршенню ситуації.

Відео: video.rbc.ua