"Можете скрыть, что курите, от мамы, но не от легких": Супрун рассказала о вреде курения

Она напомнила, что 31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табака

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о вреде курения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун напомнила, что 31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табака.

По ее словам, из более чем 7 миллиардов жителей планеты 1,1 миллиарда – курильщики, а ежегодно от табачной эпидемии умирают 7 миллионов человек. 890 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дима.

И. о.министра отметила, что в Украине в последние годы люди начинают меньше курить, как взрослые, так и подростки, однако все еще миллионы людей сознательно разрушают свое здоровье. На сегодня курит каждый пятый взрослый украинец.

"Нынешний день без табака посвящен увеличению информирования связи курения, болезней сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний, включительно с инсультом. Все вместе они являются основной причиной смерти в мире!", - говорит Супрун.

Она обратила внимание, что курение также является одним из основных факторов развития хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.

"Нужно много усилий, чтобы справиться с этой пагубной привычкой как со стороны государства, так и каждого лично. Очень важно, чтобы люди, которые не являются курильщиками, помогали близким, друзьям и знакомым отказаться от табака. Многие курильщики пристрастились к сигаретам еще с детства. Есть исследования, которые говорят, что около 80% взрослых курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет. Им отказаться от табака очень сложно", - отмечает глава Минздрава.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Уляна сообщила, что в Украине есть полезный сервис с рекомендациями, как подготовиться, чтобы бросить курить, номером горячей линии и советами, как помочь курильщику. Также важно, чтобы семейные врачи обращали внимание на такие вещи и говорили со своими пациентами о рисках курения и необходимости бросать курить.

"Однако лучше всего - предупредить тягу к сигаретам вообще. Поэтому родителям и всем, кто имеет профессию, связанную с детьми, стоит выбрать правильную тактику общения с ребенком по этой пагубной привычке. Специалисты советуют говорить прямо о рисках, связанных с курением, больше привлекать ребенка к спортивным активностям, обучать здоровому образу жизни и привычкам, а самое главное - не курить самим и быть положительным примером!" – подытожила Супрун.

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