"Мыши и крысы": разливной квас может оказаться отравой

Эксперты рассказали, какой квас покупать можно

Эксперты Союза потребителей Украины рассказали, почему разливной квас из бочек может оказаться настоящей отравой. Об этом пишет "Сегодня".

На улицах продают разливной квас всего за 6 гривен стаканчик. Но в Союзе потребителей Украины советуют внимательно выбирать, где покупать напиток, так как он может оказаться смертельной отравой из-за грязи в бочках.

"В этих бочках можно найти и мышей, и крыс. Они там плавают – антисанитария полная. Черви в бочках тоже могут быть, потому что для них там очень удобная среда обитания. Проверять никто не будет – бочка непрозрачная, поэтому не видно, что в ней", – говорит заместитель исполнительного директора Союза потребителей Украины Михаил Шарков.

Кроме того, очень часто нарушают правила хранения кваса. Бочки с напитком стоят подолгу под прямыми солнечными лучами. Свежий квас хранится не более двух дней. В магазинных бутылках –дольше.

И эксперты из Союза потребителей предупреждают, что продавцов разливного уличного кваса никто не проверяет.

Тем украинцам, которые не могут летом прожить без любимого напитка, специалисты рекомендуют покупать квас в магазинах или ресторанах. Там квас стоит значительно дороже, но вероятность того, что там соблюдают санитарные нормы – намного выше.Также, стоит перед покупкой кваса в неизвестном месте, попросить у продавца показать соответствующие документы и разрешения, в которых должна быть указана дата производства напитка.

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