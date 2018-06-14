Затишье на рынке: стало известно, где самое дешевое жилье для аренды в Киеве

По словам риелторов, самый популярный сейчас – это Голосеевский район

Стало известно, в каких районах столицы самая дешевая цена на аренду жилья на летний период. Об этом рассказал председатель комитета информационных технологий Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас, передает "Сегодня".

Лето считается периодом традиционного затишья на рынке аренды недвижимости, поскольку все студенты и множество приезжих разъезжаются по своим родным городам.

Эксперт отметил, что уже в конце июля и в августе, когда студенты начинают съезжаться на учебу и искать себе жилье, найти хорошую квартиру по приемлемой цене становится все сложнее.

По словам риелторов, самый популярный сейчас – это Голосеевский район, а также Академгородок и Святошино.

Менее популярным стал Соломенский район. Там цена однушки – около 7 тыс., тогда как в соседнем Святошинском – средняя цена будет около 6 тыс. грн.

Эксперты отмечают, что Святошинский район – это окраина города, из-за чего многие приезжие из близлежащих населенных пунктов останавливаются именно в этом районе.

По словам Бразаса, на Нивках ситуацию с арендой осложняет старый жилой фонд, поэтому и арендодатели просят за однокомнатную квартиру от пяти тысяч гривен, в зависимости от условий.

"Менее популярные районы – это Соломенский и Минский массив, на Нивках старый жилой фонд, но район более-менее нормальный", – поясняет Эдуард Бразас.

Однокомнатная квартира на Оболони будет стоить около 6 тыс. грн, а двухкомнатная – порядка 9 тыс. грн. Такие цены обусловлены тем, что в районе довольно молодой жилфонд, в отличие от остального Киева.

"Подольский район называют самым сердцем Киева, но найти там жилье – довольно проблемно. Дело в том, что предложений в этой части столицы не так много, как в других районах. Средняя цена на однушку почти достигает 7 тыс. грн, а двухкомнатная обойдется в 8 тыс. грн", - пишут в издании.

Тем не менее отмечается, что недорогие двушки можно найти именно в Святошинском и Подольском районах, где стоимость за месяц в среднем будет около 7500 грн, но на Подоле очень устаревший жилой фонд.

Левый берег Киева традиционно считается более дешевым для жизни. Например, цены в Днепровском районе варьируются от 6 до 8 тыс. за одно–, и двухкомнатную квартиры. Комнату здесь и вовсе можно снять в среднем за 2700 в месяц.

Самым дешевым оказался Деснянский район. Из-за отсутствия метро здесь цены на аренду и гораздо ниже, чем в других частях столицы. Комната обойдется около 2500 грн, однушка – 5500 грн, а двухкомнатную квартиру можно снять всего за 7 тыс. грн. Трехкомнатные квартиры можно найти в районе 8 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в сети узнали, где украинские нардепы имеют жилье. Украинские политики не перестают шокировать рядовых граждан своими доходами. На этот раз журналисты узнали о шикарных имениях украинских депутатов за рубежом, в том числе и в России.

Сообщается, что народный депутат от партии "Оппозиционный блок" и защитник "канонической" УПЦ МП Вадим Новинский является рекордсменом по количеству и совокупной площадью иностранной недвижимости.

Марш равенства в Киеве