Затишшя на ринку: стало відомо, де найдешевше житло для оренди в Києві

За словами ріелторів, самий популярний зараз – це Голосіївський район

Стало відомо, в яких районах столиці найдешевша ціна на оренду житла на літній період. Про це розповів голова комітету інформаційних технологій Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас, передає "Сегодня".

Літо вважається періодом традиційного затишшя на ринку оренди нерухомості, оскільки всі студенти і безліч приїжджих роз'їжджаються по своїх рідних містах.

Експерт зазначив, що вже в кінці липня і в серпні, коли студенти починають з'їжджатися на навчання і шукати собі житло, знайти хорошу квартиру за прийнятною ціною стає все складніше.

За словами ріелторів, самий популярний зараз – це Голосіївський район, а також Академмістечко та Святошино.

Менш популярним став Солом'янський район. Там ціна однокімнатної квартири – близько 7 тис., тоді як у сусідньому Святошинському – середня ціна буде близько 6 тис. грн.

Експерти відзначають, що Святошинський район – це околиця міста, з-за чого багато приїжджі з навколишніх населених пунктів зупиняються саме в цьому районі.

За словами Бразаса, на Нивках ситуацію з орендою ускладнює старий житловий фонд, тому і орендодавці просять за однокімнатну квартиру від п'яти тисяч гривень, в залежності від умов.

"Менш популярні райони – це Солом'янський і Мінський масив, на Нивках старий житловий фонд, але район більш-менш нормальний", – пояснює Едуард Бразас.

Однокімнатна квартира на Оболоні коштуватиме близько 6 тис. грн, а двокімнатна – близько 9 тис. грн. Такі ціни обумовлені тим, що в районі досить молодий житлофонд, на відміну від решти Києва.

"Подільський район називають серцем Києва, але знайти там житло – досить проблемно. Справа в тому, що пропозицій у цій частині столиці не так багато, як в інших районах. Середня ціна на однокімнатну квартиру майже сягає 7 тис. грн, а двокімнатна обійдеться в 8 тис. грн", - пишуть у виданні.

проте наголошується, що недорогі двійки можна знайти саме у Святошинському та Подільському районах, де вартість за місяць в середньому близько 7500 грн, але на Подолі дуже застарілий житловий фонд.

Лівий берег Києва традиційно вважається більш дешевим для життя. Наприклад, ціни в Дніпровському районі варіюються від 6 до 8 тис. за одно– і двокімнатну квартири. Кімнату тут і зовсім можна зняти в середньому за 2700 в місяць.

найдешевшим виявився Деснянський район. З-за відсутності метро тут ціни на оренду і набагато нижче, ніж в інших частинах столиці. Кімната обійдеться близько 2500 грн, одиничка – 5500 грн., а двокімнатну квартиру можна зняти всього за 7 тис. грн. Трикімнатні квартири можна знайти в районі 8 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що в мережі дізналися, де українські нардепи мають житло. Українські політики не перестають шокувати пересічних громадян своїми доходами. На цей раз журналісти дізналися про розкішних маєтках українських депутатів за кордоном, у тому числі і в Росії.

Повідомляється, що народний депутат від партії "Опозиційний блок" і захисник "канонічної" УПЦ МП Вадим Новинський є рекордсменом за кількістю і сукупною площею іноземної нерухомості.

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