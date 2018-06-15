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"Миші і щури": розливний квас може виявитися отрутою

STYLERКраса і здоров'я        15.06.2018 - 15:25
Фото: Бочки з квасом (facebook.com/kyiv.love.you)
Фото: Бочки з квасом (facebook.com/kyiv.love.you)

Експерти розповіли, який квас можна купувати

Експерти Союзу споживачів України розповіли, чому розливний квас з бочок може виявитися справжньою отрутою. Про це пише "Сьогодні".

На вулицях продають розливний квас всього за 6 гривень стаканчик. Але в Союзі споживачів України радять уважно вибирати, де купувати напій, так як він може виявитися смертельною отрутою через бруд у бочках.

"В цих бочках можна знайти і мишей і щурів. Вони там плавають – повна антисанітарія. Черв'яки в бочках теж можуть бути, тому що для них там дуже зручне середовище проживання. Перевіряти ніхто не буде – бочка непрозора, тому не видно, що в ній", – каже заступник виконавчого директора Союзу споживачів України Михайло Шарков.

Крім того, дуже часто порушують правила зберігання квасу. Бочки з напоєм довго стоять під прямими сонячними променями. Свіжий квас зберігається не більше двох днів. В магазинних пляшках – довше.

І експерти з Союзу споживачів попереджають, що продавців розливного вуличного квасу ніхто не перевіряє.

Тим українцям, які не можуть літо прожити без улюбленого напою, фахівці рекомендують купувати квас в магазинах або ресторанах. Там квас коштує значно дорожче, але ймовірність того, що там дотримуються санітарних норм – набагато вище.Також, варто перед покупкою квасу в невідомому місці, попросити у продавця показати відповідні документи та дозволи, в яких повинна бути вказана дата виробництва напою.

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Теги: город, еда, эксперты, квас
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