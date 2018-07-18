Настроение на весь день: Уляна Супрун рассказала, как правильно начать утро

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

И. о. министра рассказала, что обязательно нужно делать по утрам

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун дала свои рекомендации о том, как правильно начать утро и задать ритм на весь день. Свои топ-5 советов она написала на странице в Facebook.

Уляна Супрун рассказала, как можно настроить себя на важные дела с самого утра и существенно улучшить свою жизнь.

"Если вы отложили или запланировали важные дела на завтра - вот несколько советов, которые помогут их исполнить! То, как мы проводим утро, задает ритм и настроение на весь день. На первый взгляд кажется, что это достаточно очевидные вещи, однако их эффективность доказана научно и опробована тысячами людей. И действительно способны улучшить вашу жизнь", - написала и. о. министра.

Первое, что отметила Уляна Супрун в своих рекомендациях – это важность полноценного сна.

"Ложитесь спать вовремя. Как ни странно, но производительный утро зависит от качества и продолжительности вашего сна. У вас отнюдь не получится проснуться в 6 утра и быть продуктивным в течение дня, если вы легли спать слишком поздно. Помните, что организм нуждается в среднем 7-8 часов сна", - отметила Супрун.

Вторым пунктом и. о. министра указала время, проведенное наедине с самим собой.

"Побудьте наедине с собой. Сделайте зарядку для мозга, ведь он нуждается в этом так же, как и наше тело. Полезным упражнением для мозга может быть медитация. Исследования показывают, что во время медитации происходят существенные изменения в различных частях мозга, влияет на нашу способность концентрировать внимание, справляться с неудобными и сложными ситуациями и в целом уменьшает стресс", - написала она.

Третьим шагом, по мнению Супрун, должно стать движение.

"Подвигайтесь. Если вы планируете сделать физическую активность частью своей рутины, не откладывайте ее на конец дня. Существуют исследования, указывающие, что люди более склонны придерживаться привычек регулярно утром. Кроме того, тренировки утром помогают улучшить качество и продолжительность сна, ускоряют обмен веществ и положительно влияют на когнитивные способности. Если нет времени на полноценную тренировку, уделите хотя бы 5 минут времени для этого", - рассказала Уляна Супрун.

Четвертым шагом должен стать завтрак, желательно полезный и питательный.

"Не упустите завтрак. Пренебрежение завтраком может стать причиной появления проблем со здоровьем. Врачи советуют завтракать регулярно и не позднее, чем через 2 часа после пробуждения. Чтобы получить заряд энергии лучше избегать продуктов, которые имеют высокий гликемический индекс (сахаросодержащие продукты, изделия из белой муки, не шлифованный рис). Выбирайте продукты с высоким содержанием протеинов, полезных жиров и цельного зерна. Не употребляйте кофе вместо еды", - дала рекомендации и. о. министра.

Пятым пунктом Уляна Супрун назвала обязательный прохладный душ по утрам.

"Примите прохладный душ. Погружение в холодную воду способствует улучшению физического и психического самочувствия. Научно обоснованные эффекты включают стимулирование кровообращения, улучшение концентрации и внимания, снижение уровня кортизола (гормона стресса), уменьшение усталости и укрепления иммунной системы. Для большинства киевлян холодный душ уже достаточно обычная практика, поэтому присоединяйтесь", - резюмировала Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун объяснила, почему нужно употреблять холодное при болях в горле.

Видео: STYLER.rbc.ua