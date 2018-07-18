"Опция для ослабления боли": Супрун объяснила, почему можно есть мороженое при болях в горле

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун разрушила очередной стереотип

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала на своей странице в Facebook, почему нужно есть мороженое, когда болит горло.

"Если болит горло, врачи обычно рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать соляным раствором и избегать острой и кислой пищи. Неожиданно, но вы можете добавить еще одну опцию для ослабления боли - есть холодную пищу", - написала Супрун в публикации.

Она объяснила, что холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, что помогает успокоить воспаление и дать временное облегчение боли.

"Холодное стимулирует уменьшение отека, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень трудно есть обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи", - рассказала и.о. министра охраны здоровья.

Уляна Супрун подчеркнула и то, что следует выбирать только натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, поскольку кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение. Можно также выбирать обычный фруктовый сок без любых добавок.

"Обязательно помните, что стоит есть небольшую порцию и очень медленно, не глотая большие куски. После прополощите горло обычной водой. Избегать же следует продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку, а именно сухие продукты, как чипсы, сухарики, любые приправы, копченые продукты, кофе, сырые овощи. Конечно же, стоит отказаться от алкоголя и курения", - сказала Супрун.

Она отметила, что употребление холодной пищи имеет смысл только для кратковременного облегчения в горле и это не основной метод лечения.

"Будьте аккуратны и всегда консультируйтесь с вашим врачем", - добавила Супрун.

Ранее и.о. министра здравоохранения рассказала, что делать операцию при грыжи в межпозвоночных дисках в большинстве случаев не нужно. Она сообщила, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника исчезают сами по себе.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Первая помощь при потере сознания