"Естественный процесс в организме": Супрун развеяла очередной миф о грыжах в межпозвоночных дисках

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун дала совет украинцам, которые страдают на заболевания спины

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что делать операцию при грыжи в межпозвоночных дисках в большинстве случаев не нужно. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Супрун говорит, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника исчезают сами по себе.

По словам Уляны, это естественный процесс в организме человека, который имеет название резорбция, то есть рассасывания.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

И. о. министра обратила внимание, что оперировать межпозвонковые грыжи - довольно популярная практика "лечения" в Украине, которая не имеет нужды и является очень опасной.

Глава Минздрава отметила, что необоснованное хирургическое вмешательство на позвоночнике очень опасно, ведь может больше навредить, чем вылечить пациента.

"Также довольно популярными являются скорее магические, чем доказательные способы решения проблемы. Некоторые центры и клиники предлагают разного рода авторские методики, которые якобы помогут избавиться от межпозвоночной грыжи без оперативного вмешательства. В такой рекламе могут даже демонстрироваться снимки МРТ до и после лечения с комментарием вроде "вот видите, прошло 7 месяцев и грыжи нет". На самом деле, это не означает, что эти альтернативные методы сработали. Просто пациенты заплатили за то, что природа сделала сама", - говорит Уляна.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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