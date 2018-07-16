"Природний процес в організмі": Супрун розвіяла черговий міф про грижі в міжхребцевих дисках

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун дала пораду українцям, які страждають на захворювання спини

Виконуюча обов'язки'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що робити операцію при грижі в міжхребцевих дисках у більшості випадків не потрібно. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Супрун каже, що більшість гриж дисків поперекового відділу хребта зникають самі по собі.

За словами Уляни, це природний процес в організмі людини, який має назву резорбція, тобто розсмоктування.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

. а. міністра звернула увагу, що оперувати міжхребцеві грижі - досить популярна практика "лікування" в Україні, яка не має потреби і є дуже небезпечною.

Голова МОЗ зазначила, що необґрунтоване хірургічне втручання на хребті дуже небезпечно, адже може більше нашкодити, ніж вилікувати пацієнта.

"Також досить популярними є швидше магічні, ніж доказові способи вирішення проблеми. Деякі центри і клініки пропонують різного роду авторські методики, які нібито допоможуть позбутися від міжхребцевої грижі без оперативного втручання. У такій рекламі можуть навіть демонструватися знімки МРТ до і після лікування з коментарем на кшталт "ось бачите, пройшло 7 місяців і грижі немає". Насправді, це не означає, що ці альтернативні методи спрацювали. Просто пацієнти заплатили за те, що природа зробила сама", - каже Уляна.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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