Настрій на весь день: Уляна Супрун розповіла, як правильно почати ранок

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

В. о. міністра розповіла, що обов'язково потрібно робити вранці

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала свої рекомендації про те, як правильно почати ранок і задати ритм на весь день. Свої топ-5 порад вона написала на сторінці у Facebook.

Уляна Супрун розповіла, як можна налаштувати себе на важливі справи з самого ранку й істотно поліпшити своє життя.

"Якщо ви відклали або запланували важливі справи на завтра - ось декілька порад, які допоможуть їх виконати! Те, як ми проводимо ранок, задає ритм і настрій на весь день. На перший погляд здається, що це досить очевидні речі, однак їх ефективність доведена науково і випробувана тисячами людей. І дійсно здатні покращити ваше життя", - написала в. о. міністра.

Перше, що зазначила Уляна Супрун в своїх рекомендаціях – це важливість повноцінного сну.

"Лягайте спати вчасно. Як не дивно, але продуктивний ранок залежить від якості і тривалості вашого сну. У вас ніяк не вийде прокинутися о 6 ранку і бути продуктивним протягом дня, якщо ви лягли спати надто пізно. Пам'ятайте, що організм потребує в середньому 7-8 годин сну", - зазначила Супрун.

Другим пунктом в. о. міністра зазначила час, проведений наодинці з самим собою.

"Побудьте наодинці з собою. Зробіть зарядку для мозку, адже він потребує цього так само, як і наше тіло. Корисною вправою для мозку може бути медитація. Дослідження показують, що під час медитації відбуваються суттєві зміни в різних частинах мозку, впливає на нашу здатність концентрувати увагу, справлятися з незручними і складними ситуаціями і в цілому зменшує стрес", - написала вона.

Третім кроком, на думку Супрун, має стати рух.

"Рухайтесь. Якщо ви плануєте зробити фізичну активність частиною своєї рутини, не відкладайте її на кінець дня. Існують дослідження, які вказують, що люди більш схильні дотримуватися звичок регулярно вранці. Крім того, тренування вранці допомагають поліпшити якість і тривалість сну, прискорюють обмін речовин і позитивно впливають на когнітивні здібності. Якщо немає часу на повноцінне тренування, приділіть хоча б 5 хвилин часу для цього", - розповіла Уляна Супрун.

Четвертим кроком має стати сніданок, бажано корисний і поживний.

"Не пропустіть сніданок. Нехтування сніданком може стати причиною появи проблем зі здоров'ям. Лікарі радять снідати регулярно і не пізніше, ніж через 2 години після пробудження. Щоб отримати заряд енергії краще уникати продуктів, які мають високий глікемічний індекс (цукровмісні продукти, вироби з білого борошна, не шліфований рис). Вибирайте продукти з високим вмістом протеїнів, корисних жирів і цільного зерна. Не вживайте кави замість їжі", - дала рекомендації в. о. міністра.

П'ятим пунктом Уляна Супрун назвала обов'язковий прохолодний душ вранці.

"Прийміть прохолодний душ. Занурення в холодну воду сприяє поліпшенню фізичного і психічного самопочуття. Науково обґрунтовані ефекти включають стимулювання кровообігу, покращення концентрації та уваги, зниження рівня кортизолу (гормону стресу), зменшення втоми і зміцнення імунної системи. Для більшості киян холодний душ вже досить звичайна практика, тому приєднуйтесь", - резюмувала Супрун.

Скріншот посту (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун пояснила, чому потрібно вживати холодне при болях в горлі.

Відео: STYLER.rbc.ua