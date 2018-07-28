Назван эффективный напиток для быстрого снижения веса

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Каждый из ингредиентов коктейля способствует улучшению обмена веществ в организме

Смузи из огурца, лимона и мяты считается одним из самых действенных напитков, которые способствуют естественному снижению веса. Напиток обладает мочегонными свойствами и ускоряет метаболизм человека, что помогает вывести токсины и бороться с задержкой жидкости в организме. Об этом сообщает "Шаг к здоровью".

Смузи получил первое место среди множества коктейлей для похудения, так как у него низкая стоимость изготовления, он обладает приятным вкусом и легко пьется за счет структуры ингредиентов. Снижение веса посредством регулярного употребления напиткаа происходит из-за активных свойств продуктов, которые в него входят.

К примеру, огурец содержит всего 16 калорий на 100 граммов, потому коктейль сам по себе не заставит набрать вес. Огуречный смузи способствует улучшению пищеварения, обмен веществ становится более эффективным. Чем быстрее метаболизм, тем больше расход энергии, то есть жир перестает накапливаться, и, следовательно, вес уменьшается. Огурец также является сорбентом, так как на 95% состоит из воды и на 5 % из клетчатки. Клетчатка отвечает за насыщение, потому огурец дает чувство сытости.

Полезные свойства мяты сложно перечислить, потому мы укажем только те, которые влияют на фигуру. Листья мяты также богаты содержанием клетчатки, потому их употребление снижает уровень "вредного" холестерина, контролирует аппетит, активирует работу пищеварительных ферментов. Мята также способствует улучшению пищеварения и улучшает самочувствие после тяжелой еды.

Сок одного лимона содержит почти четверть ежедневной потребности в витамине C. Этот мощный антиоксидант помогает улучшить работу организма и физическое состояние в целом. Лимонный сок является естественным мочегонным средством, поэтому он способствует избавлению от избытка жидкости в организме. Полифенолы, присутствующие в лимоне, помогают предотвратить накопление жира в организме. Низкое содержание калия улучшает пищеварение.

Для приготовления смузи из мяты, лимона и огурца вам понадобится:

Половина стакана лимонного сока (125 мл)

Один огурец

Четыре листка мяты

Лед

Одна чашка воды (250 мл)

Перед тем как смешивать ингредиенты, их нужно очистить. Снимите шкурку с огурца, цедру лимона, листики мяты отсоедините от стебля. Положите ингредиенты в блендер и взбивайте их до получения однородной жидкости. Перед подачей рекомендуется поместить смузи в холодильник на 5-10 минут, положив предварительно несколько кубиков льда.

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Видео: (video.rbc.ua)