Названий ефективний напій для швидкого зниження ваги

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Кожен з інгредієнтів коктейлю сприяє поліпшенню обміну речовин в організмі

Смузі з огірка, лимона і м'яти вважається одним з найбільш дієвих напоїв, які сприяють природному зниженню ваги. Напій володіє сечогінними властивостями і прискорює метаболізм людини, що допомагає вивести токсини і боротися з затримкою рідини в організмі. Про це повідомляє "Крок до здоров'я".

Смузі отримав перше місце серед безлічі коктейлів для схуднення, так як у нього низька вартість виготовлення, він володіє приємним смаком і легко п'ється за рахунок структури інгредієнтів. Зниження ваги за допомогою регулярного вживання напиткаа відбувається через активні властивості продуктів, які в нього входять.

Наприклад, огірок містить всього 16 калорій на 100 грам, тому коктейль сам по собі не змусить набрати вагу. Огірковий смузі сприяє поліпшенню травлення, обмін речовин стає більш ефективним. Чим швидше метаболізм, тим більше витрата енергії, тобто жир перестає накопичуватися, і, отже, вага зменшується. Огірок також є сорбентом, так як на 95% складається з води і на 5% клітковини. Клітковина відповідає за насичення, тому огірок дає відчуття ситості.

Корисні властивості м'яти складно перерахувати, тому ми зазначимо лише ті, які впливають на фігуру. Листя м'яти також багаті вмістом клітковини, тому їх вживання знижує рівень "шкідливого" холестерину, контролює апетит, активує роботу травних ферментів. М'ята також сприяє поліпшенню травлення і покращує самопочуття після важкої їжі.

Сік одного лимона містить майже чверть щоденної потреби у вітаміні C. Цей потужний антиоксидант допомагає поліпшити роботу організму і фізичний стан в цілому. Лимонний сік є природним сечогінним засобом, тому він сприяє позбавленню від надлишку рідини в організмі. Поліфеноли, що містяться в лимоні, допомагають запобігти накопиченню жиру в організмі. Низький вміст калію покращує травлення.

Для приготування смузі з м'яти, лимона та огірка вам знадобиться:

Половина склянки лимонного соку (125 мл)

Один огірок

Чотири листки м'яти

Лід

Одна чашка води (250 мл)

Перед тим як змішувати інгредієнти, їх потрібно очистити. Зніміть шкірку з огірка, цедру лимона, листя м'яти від'єднайте від стебла. Покладіть інгредієнти в блендер і збийте до отримання однорідної рідини. Перед подачею рекомендується помістити смузі в холодильник на 5-10 хвилин, поклавши попередньо кілька кубиків льоду.

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Відео: (video.rbc.ua)