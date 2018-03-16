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Названы продукты, которые больше всего вызывают зависимость: топ-10

STYLERКрасота и Здоровье        16.03.2018 - 22:33
Фото: Десерт (pixabay.com/fernandovillalobos)
Фото: Десерт (pixabay.com/fernandovillalobos)

Ученые назвали десять продуктов, которые вызывают и не вызывают привыкание

Исследователи из Университета штата Колорадо (США) назвали основные продукты и блюда, которые вызывают привыкание. Ученые отметили, что наибольшую зависимость вызывают обработанные пищевые продукты. Об этом сообщает Independent.

В рамках исследования, специалисты проанализировали 35 популярных продуктов питания.

По данным американских ученых, наибольшее привыкание вызывают те, которые повышают уровень сахара в крови и содержат большое количество жира, добавок и ароматизаторов.

По результатам исследования эксперты составили список из десяти продуктов, которые вызывают сильное привыкание. Стоит отметить, что такие продукты зачастую употребляют в больших количествах.

Лидером в топ-10 оказалась пицца. А почетное второе место занял шоколад. Тройку лидеров замкнули картофельные чипсы.

Топ-10 продуктов, которые вызывают зависимость:

- Пицца;

- Шоколад;

- Чипсы;

- Бисквит;

- Мороженое;

- Картошка фри;

- Чизбургер;

- Газировка;

- Торт;

- Сыр.

Также исследователи выделили топ-10 продуктов, которые не вызывают зависимость, где почетные места занимают фрукты и овощи.

Топ-10 продуктов, которые не вызывают зависимость:

- Огурец;

- Морковь;

- Бобы;

- Яблоки;

- Коричневый рис;

- Брокколи;

- Бананы;

- Лосось;

- Кукуруза (без масла и соли);

- Клубника.

Кстати, стало известно, сколько ежедневно проедают украинцы.

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