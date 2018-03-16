Названы продукты, которые больше всего вызывают зависимость: топ-10

Ученые назвали десять продуктов, которые вызывают и не вызывают привыкание
Исследователи из Университета штата Колорадо (США) назвали основные продукты и блюда, которые вызывают привыкание. Ученые отметили, что наибольшую зависимость вызывают обработанные пищевые продукты. Об этом сообщает Independent.
В рамках исследования, специалисты проанализировали 35 популярных продуктов питания.
По данным американских ученых, наибольшее привыкание вызывают те, которые повышают уровень сахара в крови и содержат большое количество жира, добавок и ароматизаторов.
По результатам исследования эксперты составили список из десяти продуктов, которые вызывают сильное привыкание. Стоит отметить, что такие продукты зачастую употребляют в больших количествах.
Лидером в топ-10 оказалась пицца. А почетное второе место занял шоколад. Тройку лидеров замкнули картофельные чипсы.
Топ-10 продуктов, которые вызывают зависимость:
- Пицца;
- Шоколад;
- Чипсы;
- Бисквит;
- Мороженое;
- Картошка фри;
- Чизбургер;
- Газировка;
- Торт;
- Сыр.
Также исследователи выделили топ-10 продуктов, которые не вызывают зависимость, где почетные места занимают фрукты и овощи.
Топ-10 продуктов, которые не вызывают зависимость:
- Огурец;
- Морковь;
- Бобы;
- Яблоки;
- Коричневый рис;
- Брокколи;
- Бананы;
- Лосось;
- Кукуруза (без масла и соли);
- Клубника.
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