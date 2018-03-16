Названо продукти, які найбільше викликають залежність: топ-10

Вчені назвали десять продуктів, які викликають і не викликають звикання

Дослідники з Університету штату Колорадо (США) назвали головні продукти і страви, які викликають звикання. Вчені відзначили, що найбільшу залежність викликають оброблені харчові продукти. Про це повідомляє Independent.

В рамках дослідження фахівці проаналізували 35 популярних продуктів харчування.

За даними американських вчених, найбільше викликають звикання ті, які підвищують рівень цукру в крові та містять велику кількість жиру, добавок і ароматизаторів.

За результатами дослідження експерти склали список з десяти продуктів, які викликають сильне звикання. Варто зазначити, що такі продукти часто вживають у великих кількостях.

Лідером в топ-10 опинилася піца. А почесне друге місце посів шоколад. Трійку лідерів замкнули картопляні чіпси.



Топ-10 продуктів, які викликають залежність:

- Піцца;

- Шоколад;

- Чіпси;

- Бісквіт;

- Морозиво;

- Картопля фрі;

- Чізбургер;

- Газована вода;

- Торт;

- Сир.

Також дослідники виділили топ-10 продуктів, які не викликають залежність, де почесні місця займають фрукти й овочі.

Топ-10 продуктів, які не викликають залежність:

- Огірок;

- Морква;

- Боби;

- Яблука;

- Коричневий рис;

- Брокколі;

- Банани;

- Лосось;

- Кукурудза (без масла і солі);

- Полуниця.

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