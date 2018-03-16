Названо продукти, які найбільше викликають залежність: топ-10

Вчені назвали десять продуктів, які викликають і не викликають звикання
Дослідники з Університету штату Колорадо (США) назвали головні продукти і страви, які викликають звикання. Вчені відзначили, що найбільшу залежність викликають оброблені харчові продукти. Про це повідомляє Independent.
В рамках дослідження фахівці проаналізували 35 популярних продуктів харчування.
За даними американських вчених, найбільше викликають звикання ті, які підвищують рівень цукру в крові та містять велику кількість жиру, добавок і ароматизаторів.
За результатами дослідження експерти склали список з десяти продуктів, які викликають сильне звикання. Варто зазначити, що такі продукти часто вживають у великих кількостях.
Лідером в топ-10 опинилася піца. А почесне друге місце посів шоколад. Трійку лідерів замкнули картопляні чіпси.
Топ-10 продуктів, які викликають залежність:
- Піцца;
- Шоколад;
- Чіпси;
- Бісквіт;
- Морозиво;
- Картопля фрі;
- Чізбургер;
- Газована вода;
- Торт;
- Сир.
Також дослідники виділили топ-10 продуктів, які не викликають залежність, де почесні місця займають фрукти й овочі.
Топ-10 продуктів, які не викликають залежність:
- Огірок;
- Морква;
- Боби;
- Яблука;
- Коричневий рис;
- Брокколі;
- Банани;
- Лосось;
- Кукурудза (без масла і солі);
- Полуниця.