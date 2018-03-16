Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Названо продукти, які найбільше викликають залежність: топ-10

STYLERКраса і здоров'я        16.03.2018 - 22:33
Фото: Десерт (pixabay.com/fernandovillalobos)
Фото: Десерт (pixabay.com/fernandovillalobos)

Вчені назвали десять продуктів, які викликають і не викликають звикання

Дослідники з Університету штату Колорадо (США) назвали головні продукти і страви, які викликають звикання. Вчені відзначили, що найбільшу залежність викликають оброблені харчові продукти. Про це повідомляє Independent.

В рамках дослідження фахівці проаналізували 35 популярних продуктів харчування.

За даними американських вчених, найбільше викликають звикання ті, які підвищують рівень цукру в крові та містять велику кількість жиру, добавок і ароматизаторів.

За результатами дослідження експерти склали список з десяти продуктів, які викликають сильне звикання. Варто зазначити, що такі продукти часто вживають у великих кількостях.

Лідером в топ-10 опинилася піца. А почесне друге місце посів шоколад. Трійку лідерів замкнули картопляні чіпси.

Топ-10 продуктів, які викликають залежність:

- Піцца;

- Шоколад;

- Чіпси;

- Бісквіт;

- Морозиво;

- Картопля фрі;

- Чізбургер;

- Газована вода;

- Торт;

- Сир.

Також дослідники виділили топ-10 продуктів, які не викликають залежність, де почесні місця займають фрукти й овочі.

Топ-10 продуктів, які не викликають залежність:

- Огірок;

- Морква;

- Боби;

- Яблука;

- Коричневий рис;

- Брокколі;

- Банани;

- Лосось;

- Кукурудза (без масла і солі);

- Полуниця.

До речі, стало відомо, скільки щодня проїдають українці.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Названо продукти, які дозволяють схуднути всім "Ціни наздоженуть європейські": стало відомо, які продукти скоро подорожчають в Україні
Теги: Схуднення, рейтинг, диета, продукты
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top