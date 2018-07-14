"Осторожно, жара!": в МОЗ рассказали, что делать в случае теплового удара

Фото: Жара в городе (УНИАН)

Первое, что необходимо сделать для улучшения состояния — переместить пострадавшего в прохладу

Перегрев— одно из наиболее часто встречающихся последствий долгого пребывания в жарком помещении или на солнце. Избежать неприятных ощущений и возможных осложнений можно, если следовать советам МОЗ. На странице Министерства в социальной сети Facebook опубликован список симптомов и способов избавиться от последствий теплового удара.

В сообщении говорится, что наиболее частыми признаками тепловых травм является повышенная температура тела (до 39 градусов), горячая, красная сухая кожа, головная боль, тошнота, потеря или изменение сознания, слабость, сильное потоотделение, боль в суставах и мышцах, высыпания на коже.

МОЗ подготовило инфографику о признаках и симптомах тепловых травм и что делать, если вы или люди рядом получили тепловую травму.

Фото: (facebook.com/moz.ukr)

"Солнечные лучи очень активные и опасные, поэтому летом существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара. Чтобы избежать перегрева, кроме защиты одеждой, не забывайте пить достаточно воды и отдыхать в прохладе. При подозрении на тепловое истощение или тепловой удар необходимо как можно быстрее охладить пострадавшего. Обратите внимание, что признаки и симптомы тепловых травм могут возникать в любом порядке", – говорится в сообщении Министерства.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/moz.ukr

Напомним, что Минздрав Украины опубликовало комплекс упражнений для эффективного восстановления подвижности спины.

Видео: (video.rbc.ua)