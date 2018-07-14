"Обережно, спека!": у МОЗ розповіли, що робити у випадку теплового удару

Фото: Спека в місті (УНІАН)

Перше, що необхідно зробити для поліпшення стану — перенести постраждалого в прохолоду

Перегрів — один з наслідків, які найбільш часто зустрічаються при тривалому перебуванні в жаркому приміщенні або на сонці. Уникнути неприємних відчуттів і можливих ускладнень можна, якщо слідувати порадам МОЗ. На сторінці Міністерства в соціальній мережі Facebook опублікований список симптомів і способів позбавитися від наслідків теплового удару.

У повідомленні йдеться, що найбільш частими ознаками теплових травм є підвищена температура тіла (до 39 градусів), гаряча, червона суха шкіра, головний біль, нудота, втрата або зміна свідомості, слабкість, сильне потовиділення, біль у суглобах і м'язах, висипання на шкірі.

МОЗ підготувало інфографіку про ознаки та симптоми теплових травм і що робити, якщо ви або люди поруч отримали теплову травму.

Фото: (facebook.com/moz.ukr)

"Сонячне проміння дуже активне і небезпечне, тому влітку існують високі ризики перегріву і отримання теплового удару. Щоб уникнути перегріву, крім захисту одягом, не забувайте пити достатньо води та відпочивати в прохолоді. При підозрі на теплове виснаження або тепловий удар необхідно якомога швидше охолодити потерпілого. Зверніть увагу, що ознаки і симптоми теплових травм можуть виникати в будь-якому порядку", – йдеться в повідомленні Міністерства.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/moz.ukr

Нагадаємо, що Моз України опублікувало комплекс вправ для ефективного відновлення рухливості спини.

Відео: (video.rbc.ua)