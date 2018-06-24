Как не отравиться свежей рыбой: советы экспертов

Специалисты рассказали, как выбрать рыбу в магазине

Как не отравиться свежей речной рыбой, которую поймали в водоемах Украины, рассказывают эксперты, сообщает "Сегодня".

Специалист Сергей Тонконоженко занимается рыбалкой с детских лет и утверждает, что в первую очередь нужно обращать внимание на то, где можно ловить рыбу, а где нельзя, так как сотрудники Минздрава регулярно находят в речках и озерах опасные микробы и кишечные палочки.

"В речках, в природных водоемах я очень давно не ловил. Загрязнение это уже есть, не только отходы жизнедеятельности. Это химические отходы, другие, которые рыба потом потребляет с тем же илом", – рассказал эксперт и сообщил, что он выбирает водоемы, за которыми присматривают профессионалы.

А вот эксперт пищевых технологий Елена Сидоренко утверждает, что чаще всего бывает заражена речными инфекциями, паразитами и глистами рыба семейства карповых.

"От речной рыбы не провяленной, не просоленной может быть ботулизм, если есть такая опасность. Или глистные заболевания", – рассказала Елена Сидоренко.

Она объяснила, что определить на вид, безопасна рыба или нет – невозможно. Чаще всего плачевный результат люди чувствуют уже на себе после ужина зараженным карпом.

Свежесть рыбы и ее качество, можно определить только в магазине.

"Глаза должны быть выпуклыми, жабры розовыми или ярко красными должны быть, плавники – не сломанными и не заветренными, абсолютно целыми, чешуя должна плотно прилегать к рыбе", – подчеркнула Сидоренко.

Эксперт добавила, что отказываться от речной рыбы полностью не стоит, так как она очень полезна. В ней содержится много белка, витамины группы A и D. А для того, чтобы обезопасить свой организм – нужна правильная термообработка.

"Рыбу порезать, толщина где-то приблизительно сантиметр, этого будет достаточно. Проварить рыбу минут 20, не меньше, или прожарить 25 минут на умеренном огне с закрытой крышкой", – советует Сидоренко.

Кроме того, эксперт отметила, что готовить рыбу, которую вы поймали, нужно сразу, а при покупке речной рыбы в магазине – обязательно просить документы, которые подтверждают ее происхождение и качество.

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