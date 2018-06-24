Як не отруїтися свіжою рибою: поради експертів

Фахівці розповіли, як вибрати рибу в магазині

Як не отруїтися свіжої річкової рибою, яку зловили в водоймах України, розповідають експерти, повідомляє "Сьогодні".

Фахівець Сергій Тонконоженко займається риболовлею з дитячих років і стверджує, що в першу чергу потрібно звертати увагу на те, де можна ловити рибу, а де не можна, так як співробітники МОЗ регулярно знаходять у річках і озерах небезпечні мікроби і кишкові палички.

"В річках, в природних водоймах я дуже давно не ловив. Забруднення це вже є, не тільки відходи життєдіяльності. Це хімічні відходи, інші, які риба потім споживає з тим же мулом", – розповів експерт і повідомив, що він вибирає водойми, за якими доглядають професіонали.

А от експерт харчових технологій Олена Сидоренко стверджує, що частіше всього буває заражена річковими інфекціями, паразитами і глистами риба сімейства коропових.

"Від річкової риби не пров'яленої, не просоленої може бути ботулізм, якщо є така небезпека. Або глистяні захворювання", – розповіла Олена Сидоренко.

Вона пояснила, що визначити на вигляд, безпечна риба чи ні – неможливо. Найчастіше плачевний результат люди вже відчувають на собі після вечері зараженим коропом.

Свіжість риби та її якість, можна визначити тільки в магазині.

"Очі повинні бути опуклими, зябра рожевими або яскраво червоними повинні бути, плавці – не зламаними і не заветренными, абсолютно цілими, луска повинна щільно прилягати до риби", – підкреслила Сидоренко.

Експерт додала, що відмовлятися від річкової риби повністю не варто, так як вона дуже корисна. У ній міститься багато білка, вітаміни групи A і D. А для того, щоб убезпечити свій організм – потрібна правильна термообробка.

"Рибу порізати, товщина десь приблизно сантиметр, цього буде достатньо. Проварити рибу хвилин 20, не менше, або прожарити 25 хвилин на помірному вогні з закритою кришкою", – радить Сидоренко.

Крім того, експерт відзначила, що готувати рибу, яку ви зловили, потрібно відразу, а при купівлі річкової риби в магазині – обов'язково просити документи, які підтверджують її походження та якість.

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