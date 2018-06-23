Как правильно выбирать мороженое: советы экспертов

Цена мороженого не всегда залог его качества

Эксперты рассказали о том, как правильно выбирать самое любимое летнее лакомство и при этом не отравиться. Об этом пишет "Сегодня".

Специалисты рекомендует обращать внимание в первую очередь не на цену продукта, а на его состав, а также целостность упаковки. Именно порванная или испорченная упаковка может стать причиной того, что мороженое может превратиться в отраву.

"Вода, которая стоит с остатками мороженого, однозначно является благоприятной средой для развития микроорганизмов, попадая туда просто с воздуха", – отмечают специалисты.

Еще один фактор, который существенно влияет на качество продукции – это условия транспортировки и правильное хранение.

Если в холодильных камерах в супермаркетах мороженое выглядит деформированным, помятым – то можно заподозрить ненадлежащее хранение.

Состав мороженого может быть разным. В Украине есть три государственных стандарта.

4733 – мороженое с молочными жирами

4734 – плодово-ягодное мороженое

4745 – мороженое, содержащее растительные жиры

Самым полезным, конечно же, считается 4733 – это продукт, который содержит молочные жиры.

Обычное мороженое хранится не более 10-12 месяцев, но сейчас на рынке появились упаковки, срок реализации которых – до двух лет.

Самое лучшее мороженое, это то, которое содержит пломбир или сливочное мороженое. Комбинированный продукт – хуже, так как в его состав может входить пальмовое молоко или кокосовое масло.

Кроме того, эксперты не рекомендуют покупать дешевое мороженое, так как в нем нет натуральных продуктов, а есть только пальмовое масло вместо молока, ароматизаторы, стабилизаторы вкуса и химические примеси.

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