Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Как правильно выбирать мороженое: советы экспертов

STYLERКрасота и Здоровье        23.06.2018 - 18:50
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Цена мороженого не всегда залог его качества

Эксперты рассказали о том, как правильно выбирать самое любимое летнее лакомство и при этом не отравиться. Об этом пишет "Сегодня".

Специалисты рекомендует обращать внимание в первую очередь не на цену продукта, а на его состав, а также целостность упаковки. Именно порванная или испорченная упаковка может стать причиной того, что мороженое может превратиться в отраву.

"Вода, которая стоит с остатками мороженого, однозначно является благоприятной средой для развития микроорганизмов, попадая туда просто с воздуха", – отмечают специалисты.

Еще один фактор, который существенно влияет на качество продукции – это условия транспортировки и правильное хранение.

Если в холодильных камерах в супермаркетах мороженое выглядит деформированным, помятым – то можно заподозрить ненадлежащее хранение.

Состав мороженого может быть разным. В Украине есть три государственных стандарта.

4733 – мороженое с молочными жирами

4734 – плодово-ягодное мороженое

4745 – мороженое, содержащее растительные жиры

Самым полезным, конечно же, считается 4733 – это продукт, который содержит молочные жиры.

Обычное мороженое хранится не более 10-12 месяцев, но сейчас на рынке появились упаковки, срок реализации которых – до двух лет.

Самое лучшее мороженое, это то, которое содержит пломбир или сливочное мороженое. Комбинированный продукт – хуже, так как в его состав может входить пальмовое молоко или кокосовое масло.

Кроме того, эксперты не рекомендуют покупать дешевое мороженое, так как в нем нет натуральных продуктов, а есть только пальмовое масло вместо молока, ароматизаторы, стабилизаторы вкуса и химические примеси.

Кстати, ученые объяснили почему женщинам полезно просыпаться рано.

5 полезных свойств черешни, о которых вы не знали

Женщинам полезно просыпаться рано: ученые объяснили почему Дети и жара: Супрун предостерегла всех родителей от роковой ошибки
Теги: здоровье, здоровая еда, эксперты
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь